Bắt quả tang 12 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc

Trước đó, vào lúc 17h ngày 10/3/2025, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã ập vào một chòi nuôi cá tại thôn An Trú, xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong (Quảng Trị).

Tại đây, tổ công tác phát hiện quả tang 12 đối tượng, trong đó 10 đối tượng đang có hành vi "đánh bạc" gồm: Nguyễn Văn Vũ (SN 1993), Hoàng Văn Phương (SN 1973), Hoàng Đình Dũng (SN 1985), Hoàng Đình Trí (SN 1993), Hoàng Quốc Phòng (SN 1992), Hoàng Đình Bình (SN 1984), Nguyễn Chơn Năm (SN 1986), Nguyễn Văn Trí (SN 1968, cùng trú huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị); Lê Thanh Chung (SN 1984, trú huyện Hải Lăng, Quảng Trị) và Hoàng Đình Phụng (SN 1969, trú huyện Hướng Hóa, Quảng Trị).

Kết quả điều tra ban đầu xác định 2 đối tượng có hành vi "tổ chức đánh bạc" là Hoàng Đình Hiệp (SN 1994) và Hoàng Đình Kiệu Giao (SN 1991, cùng trú huyện Triệu Phong). Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ tang vật hơn 100 triệu đồng tiền mặt, dụng cụ đánh bạc, nhiều điện thoại di động cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội nói trên. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị tạm giữ hình sự đối với các đối tượng trên để tiếp tục điều tra, làm rõ.

