Bắt quả tang đối tượng tàng trữ hơn 1.000 viên ma túy

Công an xã Mỹ Thủy (tỉnh Quảng Trị) cho biết phối hợp các lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang một đối tượng tàng trữ số lượng lớn nghi ma túy tổng hợp (MTTH).

Cụ thể, vào khoảng 20h ngày 15/9, tại thôn Kim Giao, xã Mỹ Thủy, lực lượng Công an xã Mỹ Thủy chủ trì, phối hợp Công an xã Vĩnh Định, Công an xã Hải Lăng, Công an xã Diên Sanh và Đồn Biên phòng Hải An phát hiện, bắt quả tang đối tượng N.V.D. (SN 1991, trú khu phố 2, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) đang tàng trữ 65 viên nén nghi MTTH loại hồng phiến.

Đối tượng D. và tang vật vụ án.

Kết quả xét nghiệm nhanh nước tiểu cho thấy đối tượng dương tính với Methamphetamine. Mở rộng điều tra, Công an xã Mỹ Thủy phối hợp Công an phường Quảng Trị tiến hành khám xét nơi ở của N.V.D., thu giữ thêm 944 viên nén nghi MTTH. Tổng cộng, lực lượng chức năng đã thu giữ 1.009 viên nén nghi MTTH.

Hiện vụ việc được tiếp tục điều tra, mở rộng.