Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Bắt quả tang đối tượng tàng trữ hơn 1.000 viên ma túy

  • Thứ tư, 17/9/2025 06:26 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Công an xã Mỹ Thủy (tỉnh Quảng Trị) cho biết phối hợp các lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang một đối tượng tàng trữ số lượng lớn nghi ma túy tổng hợp (MTTH).

Cụ thể, vào khoảng 20h ngày 15/9, tại thôn Kim Giao, xã Mỹ Thủy, lực lượng Công an xã Mỹ Thủy chủ trì, phối hợp Công an xã Vĩnh Định, Công an xã Hải Lăng, Công an xã Diên Sanh và Đồn Biên phòng Hải An phát hiện, bắt quả tang đối tượng N.V.D. (SN 1991, trú khu phố 2, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) đang tàng trữ 65 viên nén nghi MTTH loại hồng phiến.

1.000 vien ma tuy anh 11.000 vien ma tuy anh 2

Đối tượng D. và tang vật vụ án.

Kết quả xét nghiệm nhanh nước tiểu cho thấy đối tượng dương tính với Methamphetamine. Mở rộng điều tra, Công an xã Mỹ Thủy phối hợp Công an phường Quảng Trị tiến hành khám xét nơi ở của N.V.D., thu giữ thêm 944 viên nén nghi MTTH. Tổng cộng, lực lượng chức năng đã thu giữ 1.009 viên nén nghi MTTH.

Hiện vụ việc được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Cuộc chiến cam go" ghi nhận những câu chuyện khi Trung tá Phạm Cánh Quân chuyển công tác sang Công an quận Hoàn Kiếm để điều tra các vụ án về ma túy. Trong cuốn sách hơn 300 trang, tác giả khái quát các chất gây nghiện lâu đời cho đến những loại ma túy tổng hợp thế hệ mới và phần sau là chi tiết các vụ án ma túy.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/quang-tri-bat-qua-tang-doi-tuong-tang-tru-hon-1-000-vien-ma-tuy-i781534/

Thanh Bình/Công an Nhân dân

1.000 viên ma túy Quảng Trị 1.000 viên ma túy

  • Quảng Trị

    Quảng Trị
    • Diện tích: 4.739,8 km²
    • Dân số: 612.500
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã và 8 huyện
    • Vùng: Bắc Trung Bộ
    • Mã điện thoại: 233
    • Biển số xe: 74

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý