Bắt quả tang đối tượng tàng trữ súng và lựu đạn

Đối tượng N.V.A trú tại phường Đa Mai (tỉnh Bắc Ninh) có hành vi tàng trữ trái phép súng và lựu đạn. Theo Cơ quan Công an, đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm.

Ngày 18/8, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết qua tin báo của người dân, Công an phường Đa Mai phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời phát hiện, bắt quả tang đối tượng N.V.A (trú tại phường Đa Mai) có hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Tang vật thu giữ gồm 1 khẩu súng côn có 9 viên đạn, 1 quả lựu đạn, 2 con dao nhọn cùng nhiều vật chứng liên quan. Đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của nhân dân.

Cơ quan Công an thu giữ tang vật.

Sau khi hoàn tất thủ tục ban đầu, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã bàn giao đối tượng cùng toàn bộ hồ sơ, tang vật cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ trái phép; khi phát hiện đối tượng có dấu hiệu vi phạm, cần kịp thời báo ngay cho lực lượng Công an để ngăn chặn hậu quả, bảo đảm an toàn cho cộng đồng.