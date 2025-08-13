Bắt quả tang đối tượng vận chuyển 240 kg cần sa

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng chức năng bắt một đối tượng, thu giữ 240 kg cần sa khô cùng nhiều tang vật liên quan.

Chiều 12/8, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết phối hợp với Công an tỉnh đấu tranh thành công chuyên án HT825, bắt giữ một đối tượng, thu giữ 240 kg cần sa khô cùng nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 10/8, tại Km67 Quốc lộ 8A (xã Sơn Kim 1), lực lượng Phòng Nghiệp vụ và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (BĐBP Hà Tĩnh) phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Hà Tĩnh) bắt quả tang Phạm Ngọc Duy (SN 2000, trú phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội) điều khiển ôtô BKS 37K-366.60 vận chuyển 115 kg cần sa khô.

Phạm Ngọc Duy bị bắt giữ cùng tang vật.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng mở rộng, khám xét khẩn cấp phòng trọ của Duy tại số 209 đường Vũ Quang, phường Thành Sen (Hà Tĩnh). Tại đây, ngành chức năng tiếp tục thu giữ thêm 125 kg cần sa khô được cất trong 5 bao tải màu đen.

Bước đầu, Duy khai nhận vận chuyển số hàng trên từ một người đàn ông không rõ lai lịch ở khu vực biên giới xã Sơn Kim 1 đưa vào nội địa để lấy tiền công.

Hiện vụ việc được mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.