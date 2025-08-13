Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pháp luật

Bắt quả tang đối tượng vận chuyển 240 kg cần sa

  • Thứ tư, 13/8/2025 06:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng chức năng bắt một đối tượng, thu giữ 240 kg cần sa khô cùng nhiều tang vật liên quan.

Chiều 12/8, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết phối hợp với Công an tỉnh đấu tranh thành công chuyên án HT825, bắt giữ một đối tượng, thu giữ 240 kg cần sa khô cùng nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 10/8, tại Km67 Quốc lộ 8A (xã Sơn Kim 1), lực lượng Phòng Nghiệp vụ và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (BĐBP Hà Tĩnh) phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Hà Tĩnh) bắt quả tang Phạm Ngọc Duy (SN 2000, trú phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội) điều khiển ôtô BKS 37K-366.60 vận chuyển 115 kg cần sa khô.

Km67 quoc lo 8A, Pham Ngoc Duy, Son Kim 1, Duong Vu Quang, Chieu 12/8 anh 1

Phạm Ngọc Duy bị bắt giữ cùng tang vật.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng mở rộng, khám xét khẩn cấp phòng trọ của Duy tại số 209 đường Vũ Quang, phường Thành Sen (Hà Tĩnh). Tại đây, ngành chức năng tiếp tục thu giữ thêm 125 kg cần sa khô được cất trong 5 bao tải màu đen.

Bước đầu, Duy khai nhận vận chuyển số hàng trên từ một người đàn ông không rõ lai lịch ở khu vực biên giới xã Sơn Kim 1 đưa vào nội địa để lấy tiền công.

Hiện vụ việc được mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Cuộc chiến cam go" ghi nhận những câu chuyện khi Trung tá Phạm Cánh Quân chuyển công tác sang Công an quận Hoàn Kiếm để điều tra các vụ án về ma túy. Trong cuốn sách hơn 300 trang, tác giả khái quát các chất gây nghiện lâu đời cho đến những loại ma túy tổng hợp thế hệ mới và phần sau là chi tiết các vụ án ma túy.

Hoài Nam/Tiền Phong

