Bắt quả tang nhóm đối tượng 'bay lắc' trong quán karaoke

Công an tỉnh Hưng Yên đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm đối tượng tụ tập trong quán karaoke tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Khoảng 15h30 ngày 17/8, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Minh Thọ phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hưng Yên tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke trên địa bàn.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phòng VIP 302 có 6 nam, nữ thanh niên gồm Đỗ Đức Quyền (SN 2005) trú tại xã Đồng Bằng, tỉnh Hưng Yên; Nguyễn Viết Hùng (SN 2004), Ngô Thành Huy (SN 2004) cùng trú tại xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên và 3 đối tượng trú tại xã Mường Lạn, tỉnh Điện Biên có biểu hiện tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhóm đối tượng tổ chức sử dụng ma túy bị bắt giữ.

Tổ công tác phát hiện, thu giữ một đĩa sứ màu trắng và 0,335 g ma túy tổng hợp loại ketamine. Đấu tranh khai thác, Đỗ Đức Quyền khai số ma tuý mua để cùng Hùng và Huy sử dụng.

Công an xã Minh Thọ đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.