Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Bắt quả tang nhóm đối tượng 'bay lắc' trong quán karaoke

  • Chủ nhật, 24/8/2025 11:21 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Công an tỉnh Hưng Yên đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm đối tượng tụ tập trong quán karaoke tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Khoảng 15h30 ngày 17/8, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Minh Thọ phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hưng Yên tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke trên địa bàn.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phòng VIP 302 có 6 nam, nữ thanh niên gồm Đỗ Đức Quyền (SN 2005) trú tại xã Đồng Bằng, tỉnh Hưng Yên; Nguyễn Viết Hùng (SN 2004), Ngô Thành Huy (SN 2004) cùng trú tại xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên và 3 đối tượng trú tại xã Mường Lạn, tỉnh Điện Biên có biểu hiện tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Minh Tho, Nguyen Viet Hung, Muong Lan, Cong an Hung Yen, Ketamine anh 1

Nhóm đối tượng tổ chức sử dụng ma túy bị bắt giữ.

Tổ công tác phát hiện, thu giữ một đĩa sứ màu trắng và 0,335 g ma túy tổng hợp loại ketamine. Đấu tranh khai thác, Đỗ Đức Quyền khai số ma tuý mua để cùng Hùng và Huy sử dụng.

Công an xã Minh Thọ đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Cuộc chiến cam go" ghi nhận những câu chuyện khi Trung tá Phạm Cánh Quân chuyển công tác sang Công an quận Hoàn Kiếm để điều tra các vụ án về ma túy. Trong cuốn sách hơn 300 trang, tác giả khái quát các chất gây nghiện lâu đời cho đến những loại ma túy tổng hợp thế hệ mới và phần sau là chi tiết các vụ án ma túy.

https://www.anninhthudo.vn/bat-qua-tang-nhom-doi-tuong-bay-lac-trong-quan-karaoke-post621474.antd

Tuệ Nhi/An ninh Thủ đô

Minh Thọ Nguyễn Viết Hùng Mường Lạn Công an Hưng Yên Ketamine Hưng Yên Minh Thọ Nguyễn Viết Hùng Mường Lạn Công an Hưng Yên Ketamine

  • Hưng Yên

    Hưng Yên
    • Diện tích: 926,0 km²
    • Dân số: 1.480.000 người
    • Phân chia hành chính: 1 Thành Phố, 1 Thị Xã, 8 Huyện
    • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
    • Mã điện thoại: 221
    • Biển số xe: 89

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý