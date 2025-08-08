Bắt tạm giam 3 người Trung Quốc mở shop bán sừng tê giác, ngà voi

Ba người Trung Quốc mở shop ở Nha Trang bán sừng tê giác, ngà voi trái phép vừa bị Công an Khánh Hòa khởi tố, bắt tạm giam.

Chiều 8/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng quốc tịch Trung Quốc, gồm: Zhou Yonglin (SN 1977), Yuan Tao (SN 1989) và Wang Hao (SN 1991) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Cảnh sát tống đạt lệnh bắt tạm giam đối với Zhou Yonglin. Ảnh: NV.

Trước đó, ngày 1/8, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Kinh tế kiểm tra cơ sở kinh doanh mang tên Shop Việt Cẩm ở địa chỉ thôn Phước Lộc, phường Nam Nha Trang, do bà N.T.T. đứng tên chủ hộ.

Qua kiểm tra, công an xác định, người chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của cơ sở kinh doanh này là ông Zhou Yonglin, còn người trực tiếp giao việc, quản lý nhân viên là ông Yuan Tao.

Tại thời điểm kiểm tra, công an ghi nhận có 29 người Trung Quốc và 33 người Việt Nam đang làm việc, phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

Cảnh sát phát hiện nhiều người Trung Quốc bán hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Bên trong cơ sở đang trưng bày, giới thiệu bán các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe như: "An Cung Hoàn FUWAH-HK”, “Viên Nén Phiến Tế Quảng”, “Thanh nhiệt giải độc gan FUWAH-HK”, “Sâm Ngọc Linh”, “Dương Tâm Đan”... Tất cả các sản phẩm này đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Trong đó có một số sản phẩm nghi là ngà voi, mật gấu, sừng tê giác, vẩy tê tê...

Điều tra bước đầu, cơ quan chức năng xác định, 1,116 kg sừng tê giác thu giữ tại thời điểm kiểm tra là vật phẩm thuộc nhóm động vật quý hiếm.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.