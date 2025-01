Bắt tạm giam chủ mái ấm Hoa Hồng Giáp Thị Sông Hương

Công an TP.HCM khởi tố bà Giáp Thị Sông Hương (chủ mái ấm Hoa Hồng, quận 12) và một bảo mẫu của cơ sở này.

Ngày 3/1, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Giáp Thị Sông Hương (51 tuổi, ngụ Quận Gò Vấp) về tội “Hành hạ người khác”.

Công an TP.HCM cũng khởi tố nhưng cho tại ngoại đối với bà Trang Mỹ Nhanh (61 tuổi, ngụ quận 12), bảo mẫu tại mái ấm Hoa Hồng, cũng về tội danh nói trên.

Công an TP.HCM khởi tố bà Giáp Thị Sông Hương và 1 bảo mẫu. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam 2 bảo mẫu là Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (47 tuổi, trú tại xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) và Diệp Ngọc Tuyền (48 tuổi, trú tại thị trấn Long Phi, huyện Long Phi, tỉnh Sóc Trăng) cùng về tội "Hành hạ người khác".

Cơ quan điều tra xác định bà Hương mở ra mái ấm Hoa Hồng từ tháng 7/2023, chuyên nhận nuôi trẻ mồ côi và mẹ bầu không nơi nương tựa.

Trong quá trình chăm sóc các cháu bé, bà Hương cũng như các bảo mẫu đã có hành vi chửi bới, đe dọa, đánh đập. Việc này nhằm làm các bé sợ, không quấy phá.

Từ quá trình điều tra, phản ánh của báo chí, Công an quận 12 phối hợp cùng Công an TP.HCM kiểm tra, phanh phui những sự thật tại đây.