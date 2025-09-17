Bắt tạm giam cổ đông công ty liên quan đường dây 'cát tặc' ở Thanh Hóa

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa quyết định khởi tố, bắt tạm giam với Phạm Văn Đức do liên quan đường dây khai thác cát trái phép.

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Phạm Văn Đức (tức "Đức bê đê", SN 1980 trú phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" theo quy định tại Điều 227 Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Trước đó, ngày 23/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Công an xã Xuân Thiên (huyện Thọ Xuân cũ) bắt quả tang 3 tàu đang khai thác cát trái phép trên sông Chu đoạn chảy qua khu vực xã Xuân Thiên và xã Thọ Lâm (huyện Thọ Xuân).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Đức (tức Đức "bê đê"). Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đây là đường dây chuyên khai thác cát trái phép quy mô rất lớn với rất nhiều người hoạt động khép kín do Nguyễn Viết Thông dưới vỏ bọc là Giám đốc Công ty TNHH khai thác khoáng sản Minh Thông cầm đầu. Liên quan đến vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá khởi tố 14 người.

Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Phạm Văn Đức (tức "Đức bê đê") là cổ đông tham gia góp vốn chỉ đạo, điều hành nhóm người quản lý, nhân viên dưới quyền trong Công ty TNHH khai thác khoáng sản Minh Thông cùng số tàu thuyền làm thuê khai thác khoáng sản (cát) trái phép ngoài địa giới mỏ cát số 25 tại huyện Thọ Xuân (cũ).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.