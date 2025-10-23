Bắt tạm giam cựu Trưởng phòng Quản lý đê điều tỉnh Hưng Yên

Thông đồng với doanh nghiệp để hợp thức hồ sơ gây thiệt hại cho Nhà nước trên 3,5 tỷ đồng, cựu Trưởng phòng Quản lý đê điều tỉnh Hưng Yên Đỗ Mạnh Đăng bị bắt giữ.

Ngày 23/10, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin về việc Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Đỗ Mạnh Đăng (sinh năm 1986, cựu Trưởng phòng Quản lý đê điều thuộc Chi Cục quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh Hưng Yên) về tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại điều 224 Bộ luật Hình sự.

Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội danh trên còn có Luyện Phúc Hưng (sinh năm 1991, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng Phúc Hưng).

Các bị can Đỗ Mạnh Tăng và Luyện Phúc Hưng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên.

Việc khởi tố được thực hiện sau quá trình mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra năm 2024 tại xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên (nay là xã Tống Trân, tỉnh Hưng Yên). Trước đó, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố 3 bị can.

Kết quả điều tra xác định, năm 2024, trong quá trình triển khai công trình Xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở kè Nguyên Hòa, đê tả sông Luộc xã Tống Trân, tỉnh Hưng Yên, Đỗ Mạnh Đăng đã thông đồng với Luyện Phúc Hưng để hợp thức hóa hợp đồng tư vấn quản lý giữa Chi Cục quản lý đê điều và phòng chống lụt bão tỉnh Hưng Yên với Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng Phúc Hưng gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền trên 3,5 tỷ đồng .

Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định.