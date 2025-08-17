Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pháp luật

Bắt tạm giam đối tượng hiếp dâm cháu gái 12 tuổi

  • Chủ nhật, 17/8/2025 13:08 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Công an tỉnh Lâm Đồng bắt tạm giam Nguyễn Văn Trực để điều tra hành vi hiếp dâm cháu gái 12 tuổi.

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Văn Trực (SN 1984, trú thôn 1, xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Bat tam giam anh 1

Công an tỉnh Lâm Đồng đọc lệnh bắt giữ Nguyễn Văn Trực (áo đen). Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 5/8, Tổ phòng chống tội phạm Công an xã Trà Tân đã phối hợp với Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận tin báo về tội phạm và tiến hành xác minh, đấu tranh làm rõ vụ việc "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Người bị hại là cháu gái tên K. (SN 2013, trú xã Trà Tân).

Sau quá trình điều tra, Công an Lâm Đồng xác định nghi phạm thực hiện hành vi hiếp dâm là đối tượng Trực (bác ruột của cháu K.). Tại cơ quan điều tra, đối tượng Trực đã thừa nhận hành vi hiếp dâm của mình.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Thái Lâm/Tiền Phong

Bắt tạm giam Lâm Đồng điều tra hiếp dâm dưới 16 tuổi

