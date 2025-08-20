Bắt tạm giam giám đốc Công ty Phương Đông Building

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Hoài Nguyên (Giám đốc Công ty Phương Đông Building) cùng Trần Quốc Tuấn (nhân viên) về hành vi "Gây ô nhiễm môi trường".

Trước đó, vào lúc 6h ngày 15/8, Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện ôtô chở rác do tài xế T.M điều khiển, mang thông tin của Công ty Phương Đông Building, đang đổ chất thải trực tiếp xuống khu đất thuộc thửa đất số 308, tờ bản đồ số 07, xã Long Hải.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận diện tích khoảng 4.800 m2 đã bị đổ và tập kết lượng lớn rác thải từ trước, có dấu hiệu rỉ nước, bốc mùi hôi thối, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường xung quanh.

Nguyễn Hoàng Hoài Nguyên và Trần Quốc Tuấn tại cơ quan điều tra.

Tại Cơ quan Công an, Nguyên Hoàng Hoài Nguyên khai nhận: Công ty Phương Đông Building có trụ sở tại xã Long Hải được giao thu gom rác tại xã Tam An (huyện Long Đất cũ, nay là Long Điền, TP.HCM) và vận chuyển đến khu xử lý tại Phú Mỹ. Tuy nhiên, từ tháng 4/2025, Nguyên đã chỉ đạo Trần Quốc Tuấn lợi dụng việc thu gom, khi xe rác đầy thì chở về đổ trái phép tại thửa đất số 308, xã Long Hải. Sau đó, công ty thuê xe ben vận chuyển rác đi nơi khác xử lý.

Hành vi này từng bị UBND huyện Long Đất (cũ) phát hiện, ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1709/QĐ-XPHC ngày 9/4/2025, phạt tiền 65 triệu đồng và buộc khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, công ty này vẫn tiếp tục tái phạm.

Ngày 16/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Sở Nông nghiệp & Môi trường, Trung tâm Công nghệ và Quản lý môi trường tiến hành lấy mẫu, xác định số chất thải là chất thải rắn sinh hoạt, với khối lượng trên 600 tấn, diện tích đổ thải khoảng 2.000 m2.

Hiện trường khu vực tập kết lượng lớn rác thải.

Hiện, vụ án tiếp tục được mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an TP.HCM khuyến cáo: Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tuyệt đối tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt trong việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải.

Người dân khi phát hiện các hành vi đổ trộm rác thải, xả thải trái phép gây ô nhiễm môi trường cần kịp thời báo tin cho chính quyền địa phương hoặc Cơ quan Công an gần nhất để phối hợp xử lý.