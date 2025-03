Bắt tạm giam nữ tài xế lái ôtô Mercedes 'lùa' chục xe máy ở TP.HCM

Nữ tài xế lái ôtô Mercedes gây tai nạn tại ngã tư Thủ Đức khiến nhiều người bị thương và một người tử vong, bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 18/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Thị Thanh Ngọc (41 tuổi, ngụ phường An Phú, TP Thủ Đức) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" được quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các quyết định và lệnh trên được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Theo điều tra, bà Ngọc có giấy phép lái xe (GPLX) hạng B2 theo quy định.

Bị can Nguyễn Thị Thanh Ngọc. Ảnh: Công an cung cấp.

Vào 17h ngày 16/3, bà Ngọc điều khiển ôtô hiệu Mercedes biển số 51H - 699… lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp, theo hướng đi Đồng Nai.

Tại ngã tư Thủ Đức, giao lộ Võ Nguyên Giáp - Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức, bà Ngọc điều khiển ôtô đi vào làn đường không đúng quy định (đường dành cho xe hai bánh, cấm ôtô). Lúc này tín hiệu đèn đỏ phía trước bật sáng, bà Ngọc đạp thắng nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến xe mất kiểm soát, lao về phía trước.

Ban đầu ôtô của bà Ngọc va chạm với 5 xe gắn máy đang dừng đèn tín hiệu giao thông phía trước. Tiếp đó, xe Mercedes vượt đèn đỏ va chạm tiếp 5 xe gắn máy của người đi đường đang lưu thông qua ngã tư.

Ôtô Mercedes cuốn một xe gắn máy và người điều khiển vào gầm, tiếp tục chạy thêm 50 m nữa mới tấp vào dừng ở lề đường bên trái của đường Võ Nguyên Giáp.

Bà Nguyễn Thị Thanh Ngọc bật khóc sau khi gây tai nạn. Ảnh: L.V.

Sau khi gây tai nạn, bà Ngọc xuống xe và bật khóc. Cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, cùng người dân hỗ trợ đã đưa 9 người bị thương tích ở những mức độ nặng nhẹ khác nhau đi cấp cứu.

Trong đó, nạn nhân H.T.T.T. (28 tuổi, quê Đồng Nai, là sinh viên) đã tử vong vào sáng 17/3.

Được biết, sau khi gây tai nạn, Công an kiểm tra nồng độ cồn đối với bà Ngọc bằng thiết bị định lượng cho kết quả 0,64 mg/lít khí thở. Bà Ngọc âm tính với ma túy.

Cơ quan công an xác định, bà Ngọc vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,66 mg/lít khí thở và điều khiển xe đi sai làn đường. Ảnh: Linh An.

Đáng nói, lúc này bà Ngọc có biểu hiện không bình thường. Cán bộ công an phải trấn an tinh thần bà Ngọc rồi mới lấy lời khai.

Công an đã tìm thấy một lá thư do bà Ngọc viết sẵn có nội dung tiêu cực. Cán bộ công an khi làm việc với bà Ngọc ghi nhận, bà gặp cú sốc về chuyện tình cảm, gia đình và đang có ý định tiêu cực.