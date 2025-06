Bắt tạm giam trùm giang hồ Vi 'ngộ' khét tiếng Thanh Hóa

Cán bộ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá tuyên đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Vi. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa.