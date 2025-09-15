Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bắt thanh niên lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người chơi chim cảnh

  • Thứ hai, 15/9/2025 09:30 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Đối tượng Đặng Quang Hiền (SN 2002, ngụ TP Huế) đăng tải thông tin, hình ảnh rao bán các loại chim cảnh trên mạng xã hội rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc của nhiều người.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng (khu vực 2) đã khởi tố bị can và tạm giữ hình sự đối với Đặng Quang Hiền (SN 2002, ngụ xã Lộc An, TP Huế) để xử lý về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Qua điều tra xác định, từ cuối năm 2022, Đặng Quang Hiền nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản để kiếm tiền tiêu xài. Hiền lập nhiều tài khoản Facebook tên "Nguyễn Mạnh", "Trần Quang Khánh", "CM Quang", "Chim Quang Hiền", "Hiền Chim Cảnh", "Minh Quang", đăng tải thông tin, hình ảnh bán các loại chim cảnh như như sáo, yểng… trên các hội nhóm mua bán chim cảnh.

Nguoi choi chim canh, Ngan hang Agribank, Ngan hang Mbbank anh 1

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố bị can, tạm giữ hình sự đối với Đặng Quang Hiền.

Khi có người hỏi mua và thỏa thuận giá cả xong, Hiền yêu cầu chuyển tiền đặt cọc rồi đến 2 tài khoản: 2003206395380 (Agribank) và 0327520483 (Mbbank) cùng đứng tên Đặng Quang Hiền. Ngay khi nhận được tiền đặt cọc, Hiền chặn liên lạc, hủy kết bạn, xóa hoặc thu hồi nhắn tin với người liên hệ mua chim cảnh.

Bằng thủ đoạn này, Hiền khai nhận đã chiếm đoạt nhiều người với khoảng 30 triệu đồng, trong đó có các bị hại tại Đà Nẵng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thông báo ai là bị hại trong vụ việc nói trên và với thủ đoạn như của Đặng Quang Hiền thực hiện, liên hệ đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng, số 298 Cách mạng Tháng 8, phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng hoặc qua ĐTV Trần Quý Ngọc để cung cấp thông tin, được hướng dẫn giải quyết.

Nguyên Bình/Công an TP.HCM

