Bắt thanh niên trộm nhẫn kim cương ở Đà Nẵng

Đại tá Nguyễn Hữu Phước làm Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa

0

Đại tá Nguyễn Hữu Phước (Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ) được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, thay Đại tá Nguyễn Thế Hùng về Bộ Công an nhận nhiệm vụ mới.