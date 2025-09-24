Bắt thêm nghi phạm cướp điện thoại của người phụ nữ khuyết tật

Nguyễn Tiến Đạt, người còn lại trong cặp đôi cướp điện thoại của người phụ nữ khuyết tật ở Tây Ninh, bị bắt khi quay lại đây với ý định trốn sang biên giới.

Nguyễn Tiến Đạt là người chở Thị Trúc cướp điện thoại của người phụ nữ khuyết tật. Ảnh: CACC.

Chiều tối 24/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết họ đã bắt được Nguyễn Tiến Đạt (SN 1999, ngụ xã Mỹ An) và điều tra người này về hành vi “cướp giật tài sản”. Đạt là đối tượng liên quan đến vụ người phụ nữ khuyết tật bán rau ở Tây Ninh bị cướp điện thoại, sau đó tử vong tại nhà.

Trước đó, Đạt người chở Thị Trúc (SN 1993, quê ở An Giang, nhân viên một quán cà phê) cướp giật điện thoại di động của bà N.T.T.T. (SN 1979, ngụ phường Long An) chiều 21/9. Trúc bị bắt ngày 23/9 khi đang lẩn trốn trong một khách sạn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Tại cơ quan điều tra, Đạt khai quen và có quan hệ tình ái với Trúc. Ngày 21/9, Đạt chở Trúc vào một khách sạn “vui vẻ”, sau đó rủ Trúc đi cướp giật tài sản kiếm tiền tiêu xài. Cả hai dạo quanh các tuyến đường trên địa bàn phường Long An và phát hiện bà T. - người khuyết tật - ngồi trong sạp bán thịt, trái cây của gia đình và đang sử dụng điện thoại.

Đạt dừng xe để Trúc giả vờ mua ổi, sau đó giật chiếc điện thoại của bà T. và lái xe chạy trốn. Người này đem điện thoại đi cầm được 300.000 đồng rồi lại chở Trúc vào một khách sạn trên địa bàn. Sáng 23/9, khi Đạt rủ tiếp tục vào Bệnh viện Đa khoa Long An để trộm tài sản, Trúc không đồng ý. Hai người mâu thuẫn, Đạt bỏ đi.

Khi Trúc bị bắt, Đạt về TP.HCM rồi đi Đồng Tháp, đến nhà cậu ruột lẩn trốn. Với ý định định chạy trốn qua biên giới, Đạt đón xe từ Đồng Tháp trở lại Tây Ninh. Chiều tối 24/9, Đạt vừa xuống xe khách thì bị bắt.

Về phần nạn nhân T., một ngày sau khi bị cướp, bà được phát hiện qua đời tại nhà. Bà T. bị sốt bại liệt từ năm 8 tuổi, không chồng con, sống cùng mẹ già ở phường Long An. Bà bị động kinh, chậm phát triển tâm thần mức độ nặng, lao phổi, tàn tật nặng, không có khả năng tự phục vụ.

Gia đình lo ma chay cho bà hoàn tất mới đến Công an phường Long An trình báo vụ việc. Chỉ vài giờ sau, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an phường Long An bắt được Trúc.