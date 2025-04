Bất thường ở nơi sản xuất kẹo rau củ Kera không có vườn rau?

Theo CQĐT, quá trình khám xét tại nhà máy được xem là nơi sản xuất kẹo rau củ Kera thuộc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt (tại xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho thấy ở đây không có vườn rau nào.

Bắt tạm giam Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs Cơ quan CSĐT Bộ Công an ngày 3/4 đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs để điều tra tội Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Lừa dối khách hàng.

Thông tin từ một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết Cơ quan điều tra (CQĐT) Công an tỉnh phối hợp cùng Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiến hành khám xét tại cơ sở sản xuất kẹo Kera của Công ty CP ASIA Life ở xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột. Đây là nơi sản xuất sản phẩm kẹo rau củ Supergreens Gummies (kẹo rau Kera) theo đơn đặt hàng của Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt (TP.HCM).

Quá trình khám xét, Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan cùng một lượng hàng hoá được xem là sản phẩm kẹo Kera. "Mọi tài liệu, sản phẩm đều do Cơ quan điều tra Bộ Công an thu giữ, Công an tỉnh chỉ là đơn vị phối hợp nên không thể thông tin. Tuy nhiên, quá trình khám xét tại đây, Cơ quan điều tra ghi nhận không hề có vườn rau nào được trồng ở đây", lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết.

Nhà máy thuộc Công ty CP Asia Life tại Buôn Ma Thuột không có trồng vườn rau nào ở đây cả.

Như Báo CAND đã thông tin, trước đó, thực hiện theo công văn chỉ đạo của Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế, Thanh tra sở phối hợp Chi cục vệ sinh ATTP tỉnh Đắk Lắk lập đoàn kiểm tra hồ sơ pháp lý, điều kiện về cơ sở vật chất, nhân sự, trang thiết bị của công ty, quy trình sản xuất thực phẩm, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, hồ sơ công bố đối với bao bì chứa đựng thực phẩm… đối với Công ty Cổ phần Asia Life.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy 1 mẫu thực phẩm bổ sung SUPERGREENS GUMMIES (định lượng 96 g/hộp) sản xuất tại công ty này và gửi mẫu thực phẩm đến Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia để kiểm nghiệm chất lượng an toàn thực phẩm theo quy định. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có kết quả.

Đại diện nhà máy thuộc Công ty CP Asia Life tại Buôn Ma Thuột xác nhận, chỉ sản xuất theo đơn đặt hàng của Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

Trước đó, đại diện Nhà máy thuộc Công ty CP Asia Life tại Buôn Ma Thuột xác nhận có sản xuất kẹo rau củ Kera theo đơn đặt hàng của Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt (TP.HCM). "Hai bên chính thức hợp tác từ tháng 11/2024. Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt chỉ đặt hàng sản xuất một sản phẩm duy nhất là kẹo rau củ Kera.

Về phía Công ty CP Asia Life chỉ hợp tác gia công và cung cấp sản phẩm theo đơn hàng cho Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt. "Đây là hàng của họ, chúng tôi chỉ làm theo hợp đồng và dựa theo thành phần sản phẩm mà họ công bố. Về vấn đề quảng cáo, truyền thông thì chúng tôi không nắm được. Hiện tại, Công ty CP Asia Life chỉ là nhà máy tiếp nhận gia công sản phẩm", người đại diện nói.

Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục cùng quảng cáo sản phẩm viên kẹo rau củ Kera.

Sản phẩm viên kẹo rau củ Kera được team "Chị Em Rọt" gồm Hoa hậu Thùy Tiên, Tiktoker Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs quảng cáo trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Trong đó Quang Linh Vlogs nhấn mạnh "một viên tương đương một đĩa rau" khiến dư luận tố quảng cáo nói "quá", gây tranh cãi. Sự việc bị đẩy lên cao trào khi người tiêu dùng đem sản phẩm đi kiểm nghiệm tại Viện Đo lường chất lượng quốc gia. Kết quả cho thấy 30 viên (tương đương một hộp) chỉ có hàm lượng chất xơ 0,51 g.

Liên quan đến vụ việc, ngày 3/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can: Nguyễn Phong (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Asia Life) về tội "Sản xuất hàng giả là thực phẩm"; Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du mục, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt); Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt); Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Lê Thành Công (Cổ đông, thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt) cùng về tội "Lừa dối khách hàng".

Hoa hậu Thùy Tiên, người bị Cơ quan điều tra Công an Đắk Lắk ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh trong vòng 60 ngày để phục vụ công tác điều tra.

Riêng đối với hoa hậu Nguyễn Trúc Thùy Tiên (hoa hậu Thùy Tiên, SN 1998, trú tại TP.HCM), vào tối 4/4, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với hoa hậu Thùy Tiên trong vòng 60 ngày kể từ ngày 15/3/2025 đến 15/5/2025. Về lý do, lãnh đạo Công an Đắk Lắk chỉ cho biết, việc tạm hoãn xuất cảnh là để phục vụ công tác điều tra.