Bắt 'Tony Hoàng' lừa chiếm tiền tỷ của nhiều người

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế bắt giữ Hoàng Trung Nghĩa (SN 1991, tự xưng là "Tony Hoàng") về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, quá trình sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế đã phát hiện Hoàng Trung Nghĩa lập một số trang web chuyên đăng tải các bài viết phân tích về thị trường chứng khoán, đầu tư tiền điện tử.

Trong quá trình này, Nghĩa nắm bắt được tâm lý của một số nhà đầu tư vào dự án thị trường tiền điện tử, nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.

Cụ thể, Nghĩa đã mạo danh là Tony Hoàng và tự lập trang web “IMB DAO” có địa chỉ https://imbdao.com cùng các tài khoản mạng xã hội Twitter @IMBDAO VietNam và kênh Telegram có tên “IMBDAO_VietNam”.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Huế tống đạt quyết định khởi tố đối với Hoàng Trung Nghĩa.

Để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Nghĩa đưa ra nhiều thông tin sai sự thật trên các mạng xã hội của mình như: Quỹ IBMDAO của Nghĩa được một số quỹ đầu tư lớn trên thế giới đầu tư vào và đưa ra các thông tin sai sự thật có một số thành viên trong nhóm dự án muốn bán lại cổ phần đồng ZRO (dự án tiền điện tử LayerZero).

Sau đó, Nghĩa tạo nhóm Telegram “LayerZero Pool” gồm nhiều tài khoản Telegram ảo do Nghĩa sử dụng để giả mạo các thành viên có nhu cầu bán lại cổ phần dự án ZRO. Khi có bị hại muốn mua lại cổ phần dự án tiền ảo, thì Nghĩa cung cấp thông tin địa chỉ ví tiền ảo của bản thân cho bị hại để chuyển tiền USDT, sau đó chiếm đoạt.

Theo cơ quan An ninh điều tra Công an TP Huế, toàn bộ thông tin về các dự án LayerZero (ZRO) mà Nghĩa đã trao đổi với các nhà đầu tư là do Nghĩa bịa đặt, hoàn toàn không có thật với mục đích chiếm đoạt tài sản.

Nhằm trốn tránh sự điều tra của cơ quan chức năng và che giấu hành vi lừa đảo, Nghĩa đã đăng ký nhiều ví tiền ảo phi tập trung để cung cấp cho các nhà đầu tư chuyển tiền USDT. Sau đó, Nghĩa chuyển toàn bộ số tiền ảo USDT chiếm đoạt được vào nhiều ví khác nhau rồi quy đổi thành tiền mặt VNĐ thông qua giao dịch trên sàn Binance.

Anh Trần Th. (trú TP Huế), một trong số bị hại của Nghĩa, cho biết thông qua mạng xã hội Twitter, anh Th có quen biết “IMB Tony” là chủ của quỹ phi tập trung IMB DAO. Nghĩa sử dụng các tài khoản Telegram @omnichain_crypto, @hoang_dn tạo lập ra website https://imbdao.com, tài khoản Twitter @IMB_DAO, kênh Telegram t.me/IMB_DAO, email: contact@imbdao.com để lôi kéo các nhà đầu tư tham gia các dự án tiền điện tử từ các vòng đầu tiên.

Ban đầu, Nghĩa mời anh Th tham gia nhóm Telegram có tên “IMB DAO Shark Club” và được anh Th đồng ý. Thời điểm này, Nghĩa đưa ra nhiều thông tin như: công bố tổ chức Outlier Venture (một tổ chức quỹ tiền ảo) đã đầu tư vào dự án IMB DAO của Nghĩa số tiền 200.000 USD ; hợp tác với các quỹ crypto ở Trung Quốc; làm marketing cho dự án Nillion tại Việt Nam; hợp tác với quỹ Unicorn Hunter…

Nghĩa đã xây dựng hình ảnh mình là người có tầm ảnh hưởng (KOL) trong thị trường tiền điện tử và có khả năng kết nối nhà đầu tư với các dự án tiền điện tử. Vì vậy, mọi người có thể đầu tư dự án ở các vòng đầu tiên để giành cơ hội được lãi cao trong tương lai. Tin vào những lời có cánh này, anh Th đầu tư các dòng đồng tiền điện tử do Nghĩa kêu gọi.

Cụ thể, Nghĩa kêu gọi mọi người trong nhóm đầu tư (hay còn gọi là đi pool) đối với dự án Magpie Protocol được định giá là 45 triệu USD . Nghĩa cũng đưa ra mốc thời gian lên sàn và thời gian mở khoá token, mỗi tháng mở khoá 4,5% token. Tiếp đó, Nghĩa kêu gọi mọi người đầu tư vào dự án Ulvetanna với các thông tin: dự án được định giá 50 triệu USD , token sẽ được mở khóa 10% vào thời điểm lên sàn, số còn lại sẽ được trả 2,5%/tháng trong vòng 36 tháng.

Bên cạnh đó, Nghĩa kêu gọi mọi người đầu tư vào dự án Sei Network với định giá 400 triệu USD , hay dự án ZkSync với định giá lên đến 1,250 tỷ USD … Anh Th tin tưởng và chuyển vào ví của Nghĩa nhiều lần với nhiều nghìn USD bằng hình thức chuyển tiền điện tử USDT từ ví tiền điện tử cá nhân vào ví do Nghĩa cung cấp.

Sau đó, Nghĩa thông báo trên trang web của mình sẽ hoàn tiền một số dự án mà nhà đầu tư đã tham gia. Số tiền hoàn bao gồm 100% tiền gốc và lãi suất 10%/năm xem như lãi ngân hàng. Lúc này, anh Th có nhắn tin cho Nghĩa yêu cầu hoàn tiền một trong số các dự án đã đầu tư, nhưng Nghĩa không thực hiện việc hoàn tiền cho cộng đồng như cam kết mà xóa hết các tài khoản mạng xã hội, cắt hết toàn bộ liên lạc với các nhà đầu tư và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trình bày tại cơ quan Công an, một nạn nhân khác bị Nghĩa chiếm đoạt số tiền lên đến 2 tỷ đồng , anh L.V.Q. (trú tại TP.HCM), cho biết anh biết đến cộng đồng đầu tư tiền điện tử có tên IMB DAO Vietnam (website https://imbdao.com; nhóm Telegram https://t.me/IMB_DAO; địa chỉ email: contact@imbdao.com) do đối tượng tự xưng là Tony Hoàng làm chủ của quỹ IMB DAO đồng thời là trưởng nhóm. Sau một thời gian tham gia nhóm, anh Q biết nhóm có đầu tư đồng tiền điện tử có tên LayerZero (ký hiệu token: ZRO), nên đã nhắn tin cho Tony Hoàng để đầu tư.

Cụ thể, Tony Hoàng để anh Q mua 25.000 USD cổ phần tương đương 250.000 đồng ZRO trực tiếp từ Tony Hoàng và thanh toán bằng hình thức chuyển tiền điện tử USDT với số lượng 25.000 USD T từ ví tiền điện tử cá nhân vào ví theo địa chỉ Tony Hoàng cung cấp. Tiếp đó, anh Q chuyển cho Tony Hoàng 20.000 USD bằng hình thức chuyển 20.000 USD T từ ví tiền điện tử cá nhân vào ví tiền tiền điện tử Tony Hoàng để mua cổ phần dự án Linera.io... Tổng cộng số tiền mà anh Q chuyển cho Tony Hoàng (Hoàng Trung Nghĩa) để đầu tư dòng tiền điện tử là 80.000 USD tương đương khoảng 2 tỷ đồng .

Tính đến ngày 6/2, Phòng An ninh và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế đã xác minh thêm một số bị hại của Hoàng Trung Nghĩa. Trong đó, anh V.X.T. (SN 1998, trú tại TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) bị Nghĩa lừa đảo số tiền khoảng 125 triệu đồng; anh N.Đ.T. (SN 1997, trú tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) bị Nghĩa lừa chiếm đoạt số tiền 50 triệu đồng… Hoàng Trung Nghĩa khai nhận, số tiền chiếm đoạt được của các bị hại, đối tượng sử dụng để trả nợ và đầu tư một số dự án tiền điện tử nhưng bị thua lỗ.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố Hoàng Trung Nghĩa về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản", đồng thời đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.