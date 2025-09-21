Bắt và vận động đầu thú đối tượng trốn truy nã

Nhờ bám sát địa bàn và làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, trong thời gian ngắn ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an tỉnh Tây Ninh liên tiếp bắt giữ, vận động đầu thú nhiều đối tượng truy nã nguy hiểm, góp phần đem lại cuộc sống yên bình cho người dân.

Điển hình, vào sáng 28/8, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an phường Phước Thắng, TP Hồ Chí Minh truy bắt thành công Lê Minh Hiếu (SN 1993), tại khu phố 10, phường Phước Thắng. Đối tượng thừa nhận đã thay đổi tên khác và địa điểm lẩn trốn hơn 2 tháng nhưng không thoát. Trước đó, ngày 16/6, Hiếu bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An (nay là Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh) truy nã về tội “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Thị Hồng Thắm bị bắt giữ.

Công an xã Đông Thành (tỉnh Tây Ninh) vừa bàn giao đối tượng truy nã tên Nguyễn Thị Hồng Thắm (SN 1983) cho Công an TP Hồ Chí Minh để thụ lý theo thẩm quyền. Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 15/9, trên tuyến Tỉnh lộ 838, thuộc ấp Mỹ Phát, xã Đông Thành, trong lúc tuần tra, Công an xã Đông Thành cùng lực lượng ANTT cơ sở xã phát hiện người phụ nữ có biểu hiện nghi vấn trốn truy nã, nên yêu cầu kiểm tra hành chính. Qua đấu tranh, đối tượng khai tên Nguyễn Thị Hồng Thắm (SN 1983, ngụ ấp Mỹ Phát, xã Đông Thành). Qua xác minh, Thắm là đối tượng đang bị truy nã theo Quyết định số 7109/QĐTN-CSKT-BC ngày 29/4 của Công an TP Hồ Chí Minh về hành vi mua bán hàng cấm.

Mới đây, Công an phường Thanh Điền đã bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm tên Nguyễn Văn Hồng (SN 1976, ngụ khu phố Hiệp Long, phường Thanh Điền) theo quyết định truy nã của Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Tây Ninh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, ngày 31/12/2021, Tòa án nhân dân thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh (trước sáp nhập) tuyên phạt 18 tháng tù đối với Hồng về tội danh trên. Trong quá trình được tại ngoại chờ chấp hành án phạt tù, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau thời gian xác minh, truy tìm, Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Tây Ninh ra quyết định truy nã đối với Hồng.

Qua công tác nghiệp vụ và nắm địa bàn, vào lúc 12h ngày 6/9, Công an phường Thanh Điền phát hiện đối tượng truy nã Nguyễn Văn Hồng đang lẩn trốn trên địa bàn và tổ chức vây bắt. Ngay sau đó, Công an phường Thanh Điền đã bàn giao đối tượng cho Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Tây Ninh thụ lý theo thẩm quyền.

Ngoài ra, Công an tỉnh Tây Ninh còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt phối hợp cùng gia đình các đối tượng đang bị truy nã, truy tìm vận động, thuyết phục sớm ra cơ quan Công an đầu thú để nhận sự khoan hồng. Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh vừa vận động thành công 2 đối tượng trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm ra đầu thú, gồm: Huỳnh Nguyễn Duy (SN 2009, ngụ khu phố 21, phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh; can tội cướp giật tài sản) và Phùng Văn Khoẻ (SN 1995, ngụ xã Tân Đông, tỉnh Tây Ninh; can tội gây rối trật tự công cộng). Trước đó, cả hai đối tượng này đều lẩn trốn ở Campuchia sau khi gây án.

Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, việc vận động thành công các tượng trốn truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm ra đầu thú không chỉ giúp cơ quan điều tra sớm kết thúc vụ án, mà còn giúp người phạm tội có cơ hội chấp hành án để nhanh chóng trở thành người hoàn lương có ích cho xã hội.