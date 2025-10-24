Bay flycam quay lén biệt thự 500 tỷ của Ngân Collagen: Xử phạt ra sao?

Theo luật sư, việc tự ý điều khiển flycam để quay, phát tán hình ảnh nhà ở, tài sản và hình ảnh cá nhân của người khác có thể tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật và bị xử phạt.

Hình ảnh quay lén nhà Ngân Collagen được phát tán trên mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip.

Những ngày qua, căn biệt thự bề thế của vợ chồng Ngân Collagen (tên thật: Trần Thị Bích Ngân, sinh năm 1995) ở Cần Thơ trở thành nơi nhiều dân mạng tò mò kéo đến chụp hình, livestream.

Trên nền tảng TikTok, nhiều người dùng mạng thậm chí lan truyền video flycam ghi hình căn biệt thự từ trên cao, cố ý quay cận vào các cánh cửa đang mở để thấy hình ảnh bên trong. Một phụ nữ trẻ bước từ trong nhà ra phải vội vã quay vào vì thấy flycam.

Ngân Collagen cho biết sẽ làm việc với công an để xác minh danh tính người quay video. Hiện, tài khoản TikTok của người bay flycam đã xoá/ẩn toàn bộ video song hình ảnh vẫn được nhiều kênh lưu lại, lan truyền.

Nhiều người kéo đến trước biệt thự của Ngân Collagen để chụp ảnh check-in, livstream.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, giảng viên luật hình sự, Khoa Luật và Lý luận chính trị của Đại học Thủy Lợi, cho biết đối với việc ghi hình, chụp ảnh ngôi nhà đẹp, nếu chỉ là cảnh quan, với mục đích tích cực, để chiêm ngưỡng, học hỏi thì pháp luật không cấm, miễn là không gây phiền phức, thiệt hại đến quyền lợi gia chủ.

Dưới góc độ pháp lý, chỉ có những nơi có biển cấm ghi hình, là nơi thuộc các mục tiêu bảo vệ của lực lượng vũ trang, có chứa bí mật Nhà nước hoặc những khu vực đặc biệt để bảo vệ an ninh an toàn thì cơ quan chức năng mới quy định cấm quay phim chụp ảnh. Còn đối với nhà ở của cá nhân, pháp luật không quy định cấm quay phim chụp ảnh.

Tuy nhiên, trong trường hợp người ghi hình sử dụng những thông tin, hình ảnh cá nhân không xin phép thì vi phạm các quy định của pháp luật về quyền nhân thân, quyền hình ảnh, quyền tự do cá nhân và hành vi đó có thể bị xử phạt vi phạm hành chính.

Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng việc tự ý bay flycam ghi hình, phát tán hình ảnh cá nhân của người khác có thể vi phạm pháp luật. Ảnh: LSCC.

"Nếu sử dụng thông tin hình ảnh của cá nhân nhằm mục đích xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ, xúc phạm danh dự nhân phẩm của họ thì đây là hành vi vi phạm pháp luật. Bởi vậy tùy vào hành vi, tùy thuộc vào mục đích và hậu quả của việc quay phim chụp hình ngôi nhà của người khác mà người thực hiện hành vi có thể bị xác định là vi phạm pháp luật", luật sư Cường nói.

Đồng quan điểm, luật sư Trần Thị Thu Hằng, luật sư điều hành Công ty Luật Tran & Co. Attorneys, nhận định việc tự ý điều khiển flycam để quay, ghi hình và phát tán hình ảnh nhà ở, tài sản cá nhân của người khác, dù là người nổi tiếng hay không, đều tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật. Đây là hành vi xâm phạm quyền riêng tư và hình ảnh cá nhân, và trong nhiều trường hợp còn vi phạm quy định an ninh hàng không. Người thực hiện có thể bị xử phạt hành chính, tịch thu thiết bị và buộc gỡ bỏ nội dung vi phạm.

Luật sư Thu Hằng chỉ ra ngoài xâm phạm quyền về hình ảnh và đời sống riêng tư, người bay flycam còn có thể vi phạm quy định sử dụng tàu bay không người lái. Ảnh: LSCC.

Về hành vi bay flycam (thiết bị bay không người lái), luật sư Hằng chỉ ra từ ngày 01/7/2025, việc quản lý tàu bay không người lái được thực hiện theo quy định của Luật Phòng không nhân dân số 49/2024/QH15.

Theo đó, mọi tàu bay không người lái, phương tiện bay khác phải được đăng ký trước khi đưa vào khai thác, sử dụng (Khoản 1, Điều 29 Luật Phòng không nhân dân số 49/2024/QH15 2024). Tổ chức, cá nhân khi sử dụng thiết bị bay không người lái, phương tiện bay khác vẫn phải xin phép bay và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

"Như vậy, chỉ riêng hành vi tự ý điều khiển flycam bay lượn mà chưa đăng ký và chưa xin phép (kể cả khi chưa ghi hình) đã là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, đối mặt với nguy cơ bị chế áp, tạm giữ, tịch thu thiết bị và phạt tiền", bà Hằng nói.

Về hành vi ghi hình và phát tán hình ảnh, luật sư Hằng cho biết theo Điều 32 Bộ luật Dân sự 2015, việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý, trừ trường hợp phục vụ mục đích tin tức, công cộng hợp pháp.

Nếu người quay, chụp, đăng tải hình ảnh biệt thự - gắn với danh tính cá nhân (như Ngân Collagen) mà không được sự đồng ý, hành vi này có thể bị coi là xâm phạm quyền về hình ảnh và đời sống riêng tư.

Theo Điều 84 Nghị định 15/2020/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 14/2022/NĐ- CP), hành vi cung cấp, chia sẻ, phát tán, công khai hình ảnh, thông tin cá nhân của người khác mà không được phép có thể bị xử phạt từ 40 triệu đến 60 triệu đồng.

Ngoài ra, nếu hành vi đăng tải video, livestream, hoặc hình ảnh lên mạng gây ảnh hưởng uy tín, danh dự, đời sống cá nhân của người khác, có thể bị xử lý theo Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, hoặc xúc phạm, vi phạm quyền riêng tư người khác.

Nặng hơn, có thể bị khởi kiện dân sự yêu cầu bồi thường thiệt hại tinh thần, gỡ bỏ nội dung và xin lỗi công khai theo Điều 592 Bộ luật Dân sự 2015.