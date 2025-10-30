Bayer và Long Châu triển khai chương trình phòng - quản lý đột quỵ

Tại lễ khởi động chương trình phòng và quản lý đột quỵ quốc gia, chuyên gia cảnh báo tình trạng đột quỵ ngày càng trẻ hóa và nhấn mạnh tầm quan trọng của tầm soát nguy cơ.

Trong khuôn khổ Ngày Thế giới phòng chống Đột quỵ 29/10, Bộ Y tế cùng các đơn vị liên quan công bố chương trình “Hợp tác chiến lược quốc gia về phòng và quản lý đột quỵ tại Việt Nam”. Diễn ra tại Hà Nội, sự kiện khởi động - được tổ chức bởi Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, phối hợp cùng Công ty Bayer Việt Nam, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu - thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng y tế và người dân.

GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế (trái) tại sự kiện. Ảnh: Hữu Nguyên.

Theo thống kê từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có tỷ lệ tử vong và tàn phế do đột quỵ cao. Vào năm 2021, Việt Nam ghi nhận hơn 167 ca tử vong do đột quỵ trên mỗi 100.000 người. Điều đáng lo ngại là độ tuổi mắc đột quỵ đang có xu hướng trẻ hóa.

Các chuyên gia cho rằng xu hướng này liên quan trực tiếp đến sự thay đổi lối sống hiện đại: Ít vận động, căng thẳng kéo dài, sử dụng rượu bia thường xuyên, hút thuốc lá, chế độ ăn nhiều muối và chất béo, cùng tỷ lệ tăng huyết áp và rối loạn chuyển hóa cao hơn trong nhóm trẻ.

Chương trình “Hợp tác chiến lược quốc gia về phòng và quản lý đột quỵ” có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh đề án quốc gia về “Phòng chống - quản lý các bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam”. Tầm nhìn 10 năm của chương trình hướng đến thiết lập mô hình phòng ngừa và quản lý đột quỵ với sự tham gia phối hợp chặt chẽ của đối tác chiến lược, gồm: Cục Phòng bệnh, Cục Quản lý Khám Chữa bệnh, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Hội Đột quỵ Hà Nội, Bayer Việt Nam, Long Châu và báo Sức Khoẻ và Đời Sống trong vai trò đối tác truyền thông.

Hơn 1.000 người được tầm soát nguy cơ đột quỵ tại sự kiện khởi động. Ảnh: Hữu Nguyên.

Trong giai đoạn đầu (2025-2027), chương trình triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức và tầm soát sức khỏe trong cộng đồng. Tại sự kiện khởi động, hơn 1.000 người được tầm soát nguy cơ đột quỵ miễn phí và nhận tư vấn từ đội ngũ bác sĩ và tình nguyện viên y tế từ bệnh viện lớn như Bạch Mai, Quân đội 108, Đại học Y Hà Nội và Hội Đột quỵ Hà Nội.

Sự kiện khởi động còn tổ chức hoạt động đạp xe vì một Việt Nam khoẻ mạnh và trạm tiếp sức của Bayer, giúp khách mời, tình nguyện viên và người tham gia đạp xe bổ sung vitamin và khoáng chất thiết yếu để “giữ nhịp” xuyên suốt sự kiện.

Theo ThS.DS Nguyễn Hữu Tú, Phó chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, đột quỵ là gánh nặng chung của xã hội. Chỉ khi mọi người cùng hành động, Việt Nam mới có thể giảm tỷ lệ tử vong, hạn chế di chứng và cứu được hàng nghìn sinh mạng mỗi năm.

Đối tác công - tư cam kết chung tay vì một Việt Nam khoẻ mạnh. Ảnh: Hữu Nguyên.

Bên cạnh hoạt động tầm soát, chiến dịch truyền thông “Đột quỵ - phòng ngừa, nhận biết sớm, hành động nhanh” cũng được triển khai nhằm giúp cộng đồng hiểu về tầm quan trọng của dự phòng và hành động đúng để quản lý đột quỵ. Chuyên trang chính được đặt trên nền tảng của báo Sức khỏe và Đời sống, đồng thời phối hợp truyền thông đa nền tảng.

Với kinh nghiệm toàn cầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, trong đó có tim mạch và đột quỵ, ông James Alexander, đại diện Bayer Việt Nam, Giám đốc nhánh Dược phẩm, cam kết hỗ trợ tối đa về mặt chuyên môn và khoa học cho chương trình hợp tác này.

“Chúng tôi xem đây là trách nhiệm quan trọng trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, giúp người dân Việt Nam tiếp cận kiến thức và giải pháp dự phòng - quản lý đột quỵ hiệu quả. Qua đó, Bayer Việt Nam góp phần giảm thiểu đáng kể gánh nặng bệnh tật, nâng cao dịch vụ và tiếp cận y tế chất lượng cao tại Việt Nam; đóng góp vào sứ mệnh toàn cầu của Bayer là ‘Người người khỏe mạnh, nhà nhà ấm no’”, ông James Alexander nói.

Trạm tiếp sức của Bayer tại sự kiện khởi động. Ảnh: Hữu Nguyên.

Trong nỗ lực chung vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, trước thềm lễ khởi động chương trình quốc gia về phòng và quản lý đột quỵ, Bayer và Long Châu ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược vào ngày 24/10.

Việc hợp tác không chỉ tập trung giảm thiểu gánh nặng đột quỵ, mà còn mở rộng đến nhiều lĩnh vực thiết yếu như chăm sóc sức khỏe phụ nữ (tránh thai, điều trị lạc nội mạc tử cung…), quản lý bệnh lý mạn tính và chuyên sâu (bệnh lý tim mạch, đáy mắt, ung thư đường tiêu hóa…).