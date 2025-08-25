Bé 3 tuổi đi bộ vào bệnh viện Trung Quốc với con dao cắm vào đầu

Cảnh sát cho biết lưỡi dao dài khoảng 15 cm mắc kẹt trong hộp sọ của bé gái do tai nạn.

Hình ảnh người mẹ dắt tay con gái đi vào bệnh viện với lưỡi dao 15 cm găm vào đầu gây sốc cho cư dân mạng Trung Quốc. Ảnh: X.

Một bé gái 3 tuổi cùng mẹ đi bộ vào Bệnh viện Nhân dân Đông Xuyên (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) với một con dao gọt hoa quả cắm sâu vào đầu, ngay phía trên tai phải, theo đoạn video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc.

Các clip do người chứng kiến ghi lại khiến người mẹ bị chỉ trích dữ dội.

Người phụ nữ họ Hu, mẹ của bé, cho biết mình đang thay ga giường thì vô tình vung mạnh tấm ga, làm con dao hoa quả văng trúng đầu con gái, theo South China Morning Post.

Trong video, người mẹ dắt tay con, còn lưỡi dao nhô ra từ phần đầu của bé. Tuy nhiên, một nhân viên bệnh viện lại tiết lộ Hu thừa nhận từng cầm dao để "hù dọa" con gái khi bé đang ăn vạ và vô tình làm con bị thương.

Con dao mắc chặt trong hộp sọ, phần cán lộ ra ngoài. Người mẹ được cho là đã cố tự rút dao ra nhưng thất bại, sau đó mới đưa con đến bệnh viện.

Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật mở hộp sọ để lấy lưỡi dao ra an toàn. Tình trạng của nạn nhân hiện ổn định. Cơ quan Y tế và Kế hoạch hóa gia đình quận Đông Xuyên xác nhận ca phẫu thuật đã thành công và bé gái đang được theo dõi đặc biệt.

Một bác sĩ chia sẻ với Chinese Business View rằng bé sống sót được nhờ hộp sọ còn mềm. “Nếu người mẹ cố tình rút dao ra một cách liều lĩnh, nguy cơ sẽ rất lớn. Hành động đúng đắn là đưa bé đến bệnh viện ngay lập tức”, bác sĩ nhấn mạnh.

Cảnh sát kết luận đây là một tai nạn và không có dấu hiệu phạm tội.