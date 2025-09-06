Bé 4 tuổi hớt hải gọi người lớn cứu em 2 tuổi rơi xuống mương

Khi đang chơi cạnh nhà, bé trai 2 tuổi ở Nghệ An không may rơi xuống mương. Bé Anh Quân (gần 4 tuổi) nhanh trí hô hoán để người trong nhà chạy ra, cứu sống em trai.

Bé 4 tuổi nhanh trí hô hoán người cứu em rơi xuống mương nước sâu Thấy em trai rơi xuống mương nước sâu, bé Anh Quân lập tức hô hoán, chạy vào nhà gọi người lớn ra ứng cứu.

Tối 5/9, khi hai anh em đang chơi cạnh mương nước ở nhà (phường Thành Vinh, Nghệ An), bé trai 2 tuổi rơi xuống mương sâu cả mét, chới với.

Bé Anh Quân (sinh năm 2021) giơ tay muốn cứu em lên nhưng không được. Lập tức, cậu bé chạy vào nhà hô hoán để người lớn chạy ra. Vừa chạy, Quân vừa hét lớn: "Bà ơi bà, bà ơi bà".

Những cô, dì đang ngồi nói chuyện trong sân liền chạy ra, đưa em bé lên bờ. May mắn, bé không bị thương.

Video ghi lại tình huống bé 4 tuổi nhanh trí cứu em trai đuối nước được chia sẻ, lập tức lan truyền khắp các trang mạng xã hội. Không ít người dành "cơn mưa" lời khen cho Anh Quân, đồng thời cho rằng trẻ em nên được dạy để biết xử lý các tình huống nguy hiểm một cách thông minh như vậy.

Bé Anh Quân (trái) và em trai 2 tuổi.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Huyền Ly (chị họ của bố mẹ Anh Quân) cho biết khi xem lại hình ảnh trên camera, cả gia đình ai nấy đều hú vía. "May thằng bé nhanh trí và hô hoán để cứu em, nếu không người trong nhà không thể nào biết được, bởi từ sân ra ngoài đường còn cách bờ tường khá cao".

Chị giải thích thêm rằng ngày thường, mương nước thải khá cạn nhưng do trời vừa mưa lụt vài ngày trước, nước chưa kịp rút, khiến cậu bé rơi vào tình huống nguy hiểm.

Chị Ly kể bố mẹ hai bé đều phải đi làm ăn xa, để hai con cho ông bà nội, ngoại trông giúp. Ông bà ngoại không bận việc gì nên nhận trông cháu vào các ngày thường, lo cho cháu đi học. Từ chiều tối thứ 6 đến chủ nhật, hai anh em về chơi nhà nội.

Sự việc xảy ra vào tối thứ 6, khi anh em về nhà ông bà nội chơi. "Tình huống không ai mong muốn cả, chúng tôi đều cảm thấy may mắn khi các cháu không sao", chị Ly nói.

Hình ảnh mưa lụt vào ngày 3/9 khiến mực nước ở mương dâng lên cao cả mét.

Ban đầu, gia đình định giấu chuyện vì sợ bố mẹ các bé ở xa lo lắng. Tuy nhiên, khi bố gọi điện về nhà, Anh Quân đã kể hết cho bố nghe. Bố của bé lập tức check lại camera giám sát và biết được tình hình, lo lắng nhưng cũng tự hào về cậu con trai lém lỉnh.

"Anh Quân rất sáng dạ, thường ngày hay trò chuyện với bố. Có chuyện gì trong ngày đều kể hết qua điện thoại cho bố mẹ, nên chắc chắn là không giấu được", chị Ly nói, cho biết thêm rằng chia sẻ câu chuyện với hy vọng lan tỏa để mọi người cẩn thận hơn khi trông con nhỏ.

Trên mạng xã hội, nhiều người xem cũng "thót tim" khi thấy cảnh cậu bé 2 tuổi chới với, chỉ còn lộ cánh tay khi rơi xuống mương. Sự nhanh trí của Anh Quân được so sánh với bé Nam Phong (3 tuổi) - cậu bé Nghệ An được ví là "người hùng nhí" khi hô hoán để cứu bạn đuối nước hồi tháng 3.

"Thật là cậu bé lanh lợi, chỉ một gang tấc thôi là em trai đã có thể mất mạng, may nhờ có anh", "Mương nước để như vậy nguy hiểm quá, phải che lại chứ. Cậu bé này thông minh, chứ lỡ các cháu thiếu kỹ năng thì đã rơi vào tình huống xấu nhất rồi", nhiều người đưa quan điểm.