Bé 5 tuổi thương tích nặng sau khi bị chó nuôi tấn công

Bé trai 5 tuổi bất ngờ bị chó nuôi tấn công, gây nhiều vết thương sâu vùng hàm mặt. Trẻ được đưa đi cấp cứu trong tình trạng hoảng loạn.

Vết thương chi chít trên mặt của bé trai sau khi bị chó cắn. Ảnh: BVCC.

Đang chơi trong sân nhà, bé H.H.A. (5 tuổi trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) bất ngờ bị chó nhà nuôi lao vào tấn công. Bé được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 với nhiều vết thương vùng mặt, tinh thần hoảng loạn.

Tại bệnh viện, bác sĩ ghi nhận bệnh nhi có một vết thương thấu má kích thước 4×2 cm, bờ nham nhở, có nguy cơ tổn thương tuyến nước bọt mang tai. Ngoài ra, trẻ còn có các vết rách môi và má dài 2-5 cm, bờ sắc. Khớp cắn vẫn bình thường. Bệnh nhi được chẩn đoán đa vết thương hàm mặt do chó cắn.

Bác sĩ chuyên khoa I Đỗ Thị Hương Liên, khoa Răng - Hàm - Mặt, cho biết ê-kíp đã làm sạch kỹ, cầm máu, khâu phục hồi tổn thương để đảm bảo chức năng và thẩm mỹ. Bé được dùng kháng sinh, thuốc giảm đau và tư vấn tiêm phòng dại theo phác đồ. Sau 8 ngày điều trị, tình trạng ổn định, vết thương khô, liền tốt và được xuất viện.

Các bác sĩ cho rằng trường hợp của bé A. là lời cảnh tỉnh về nguy cơ khi bị chó cắn, nhất là ở vùng mặt, nơi tập trung nhiều mạch máu, tuyến nước bọt và các cơ quan quan trọng, khiến virus dại nếu xâm nhập sẽ lan nhanh hơn.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Nguyên Huyền, Giám đốc Trung tâm Phòng chống dịch và Tiêm chủng, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cho biết bệnh dại do virus dại gây ra, gần như luôn nguy hiểm tính mạng khi đã xuất hiện triệu chứng. Hiện chưa có thuốc đặc hiệu, song bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu người bị động vật cắn hoặc cào được tiêm vaccine và/hoặc huyết thanh kháng dại kịp thời.

Virus dại tồn tại chủ yếu trong nước bọt của chó, mèo mắc bệnh. Người có thể bị lây khi bị cắn, cào hoặc khi nước bọt tiếp xúc với vết thương hở, niêm mạc mắt, mũi, miệng. Khi phát bệnh, bệnh nhân thường có biểu hiện đặc trưng như sợ nước, sợ gió, co giật, rối loạn tri giác, liệt.

Bác sĩ Huyền khuyến cáo khi bị chó mèo hoặc bất kỳ động vật nào cắn, cào, cần lập tức rửa vết thương dưới vòi nước chảy với xà phòng ít nhất 15 phút, tuyệt đối không chà xát, không đắp lá hay dùng thuốc dân gian. Sau đó, người bệnh phải đến cơ sở y tế gần nhất để được tiêm vaccine phòng dại và huyết thanh kháng dại nếu cần. Không nên chờ theo dõi vật nuôi, nhất là khi con vật có biểu hiện bất thường.