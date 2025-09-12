Bé gái 11 tuổi mắc bệnh dại trong nỗi đau của gia đình

Bé gái ở Nghệ An bất ngờ mắc bệnh dại từ chính con chó nuôi trong nhà. Con vật đã chết không rõ nguyên nhân chỉ vài ngày trước khi trẻ phát bệnh.

Khoảng 5 ngày trước khi nhập viện, bé B.C. (11 tuổi) có biểu hiện mệt mỏi, đau đầu, ăn uống kém. Sau đó, cháu đau họng, khó uống nước rồi sốt cao 39,4 độ C. Gia đình đưa bé gái đi khám tại bệnh viện nhưng không rõ chẩn đoán. Ngày hôm sau, tình trạng trở nên bất thường, trẻ thay đổi tính tình, cáu gắt, nói nhảm, có biểu hiện sợ nước, sợ gió, ý thức chậm nên được đưa vào bệnh viện điều trị.

Tại đây, bác sĩ nghi ngờ bé C. bị bệnh dại, lấy dịch não tủy và nước bọt làm xét nghiệm nhưng chưa có kết quả. Trẻ được sử dụng thuốc an thần, đặt ống nội khí quản, thở máy, vận mạch. Tuy nhiên, tình trạng bé không cải thiện, bé tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bác sĩ Nguyễn Thị Huân, Trung tâm Hồi sức tích cực, cho biết khi tiếp nhận, bệnh nhân đã phải thở máy qua ống nội khí quản, duy trì 3 vận mạch liều cao, đồng từ phản xạ ánh sáng yếu, tăng tiết đờm dịch hầu họng. Bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiễm trùng, viêm não - màng não.

Kết quả xét nghiệm sau đó khẳng định trẻ dương tính với virus dại. Ảnh: BVCC.

Đặc biệt, do bệnh nhân có biểu hiện sợ nước, sợ gió và trong tiền sử có nuôi chó nhưng không qua khỏi bất thường, các bác sĩ đã nghĩ nhiều đến bệnh dại. Kết quả xét nghiệm sau đó khẳng định trẻ dương tính với virus dại.

Đại diện gia đình cho biết do không biết cháu có từng bị chó cắn hay có tiếp xúc trực tiếp với con chó trước đó hay nên đã không tiêm phòng. Sau khi có kết quả khẳng định cháu C. mắc bệnh dại, gia đình đã xin đưa cháu về chăm sóc tại gia đình.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Nguyên Huyền, Giám đốc Trung tâm Phòng chống dịch và Tiêm chủng, phân tích bệnh dại là một bệnh do virus dại gây ra, hầu như luôn gây mất mạng sau khi xuất hiện các triệu chứng lâm sàng. Hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu, nhưng bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu được tiêm vaccine phòng ngừa ngay sau khi nghi ngờ phơi nhiễm với virus dại như trong trường hợp bị động vật cắn hoặc cào.

Virus dại thường có trong nước bọt của những động vật mắc bệnh như chó, mèo. Người có thể bị lây khi bị cắn, cào hoặc khi nước bọt tiếp xúc với vết thương hở, niêm mạc (mắt, mũi, miệng). Khi phát bệnh, bệnh nhân có biểu hiện rất điển hình như sợ nước, sợ gió, kèm theo co giật, rối loạn tri giác, liệt. Bệnh dại ở người gần như chắc chắn không qua khỏi nếu không được xử trí dự phòng sau phơi nhiễm kịp thời (tiêm vaccine và/hoặc huyết thanh kháng dại) ngay sau khi bị cắn/cào.

Theo bác sĩ Huyền, khi bị chó, mèo hoặc bất kỳ động vật nào cắn hoặc cào, người dân cần:

Rửa sạch vết thương ngay lập tức dưới vòi nước chảy với xà phòng trong 15 phút, tuyệt đối không chà xát vết thương, không đắp lá hay dùng thuốc dân gian.

Đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và tiêm vaccine dại, huyết thanh kháng dại (nếu cần) càng sớm càng tốt.

Không đợi theo dõi vật nuôi nếu không có khả năng theo dõi chắc chắn hoặc vật nuôi có biểu hiện bất thường.