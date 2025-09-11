Bé gái 15 tuổi bất ngờ mắc loại ung thư sinh dục hiếm gặp

Một ca ung thư tế bào mầm buồng trứng hiếm gặp vừa được phát hiện ở thiếu nữ tại Quảng Ninh, đây là căn bệnh nguy hiểm nhưng tiến triển âm thầm.

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận trường hợp bé gái 15 tuổi nhập viện trong tình trạng đau bụng âm ỉ, bụng to nhanh bất thường. Qua thăm khám và làm các xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ phát hiện một khối u khổng lồ chiếm gần như toàn bộ ổ bụng, lan lên đến mũi ức. Sau hội chẩn, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật khẩn.

Ca mổ kéo dài hơn một giờ, ê-kíp phẫu thuật đã cắt bỏ thành công khối u và gửi mẫu đi xét nghiệm mô bệnh học. Kết quả sinh thiết xác định bệnh nhi mắc ung thư tế bào mầm buồng trứng - dạng ung thư sinh dục hiếm gặp ở tuổi vị thành niên.

Hiện sức khỏe bệnh nhân tạm ổn định, được theo dõi sát và xây dựng phác đồ điều trị nhằm kiểm soát, hạn chế nguy cơ tái phát.

Bác sĩ phẫu thuật cho người bệnh. Ảnh: BVCC.

ThS.BSNT Nguyễn Xuân Tuấn, chuyên khoa ung bướu, cho biết u tế bào mầm buồng trứng bắt nguồn từ các tế bào có khả năng phát triển thành trứng. Bệnh thường gặp ở phụ nữ trẻ dưới 30 tuổi, trong đó dạng phổ biến nhất là u quái lành tính.

U tế bào mầm có thể chia thành hai nhóm: u lành tính và u ác tính. Với khối u lành, phẫu thuật thường là phương pháp điều trị chính. Nếu là ác tính (ung thư), người bệnh có thể phải kết hợp thêm hóa trị. May mắn là các phương pháp này hiện mang lại hiệu quả cao, đa số bệnh nhân được điều trị khỏi.

Trong nhóm ác tính, có nhiều thể khác nhau như u nghịch mầm, u túi noãn hoàng, ung thư biểu mô phôi, u tế bào mầm hỗn hợp… Dù u tế bào mầm chiếm tới 20-25% các khối u buồng trứng, chỉ khoảng 3% trong số này là ác tính. Tỷ lệ mắc ung thư tế bào mầm ở châu Á và châu Phi cao hơn so với phương Tây.

Bệnh thường xuất hiện ở lứa tuổi 10-34, nhiều nhất từ 15-19 tuổi. Triệu chứng thường gặp là đau tức vùng bụng hoặc chậu, bụng to nhanh, rối loạn kinh nguyệt, thay đổi thói quen đại tiểu tiện, khó tiêu, mệt mỏi, sụt cân… Tuy nhiên, các dấu hiệu này dễ nhầm với bệnh lý phụ khoa hay tiêu hóa thông thường, khiến bệnh thường bị phát hiện muộn.

Khác với ung thư biểu mô buồng trứng, ung thư tế bào mầm có tốc độ phát triển nhanh nhưng thường được phát hiện sớm hơn, nhờ đó tiên lượng điều trị khá khả quan, thậm chí vẫn có thể bảo tồn khả năng sinh sản ở phụ nữ trẻ.