Bé gái 6 tuổi bị đánh đập vì cha 'quên' gửi tiền cho người chăm sóc

Làm việc với cơ quan chức năng, người phụ nữ ở xã An Biên (tỉnh An Giang) thừa nhận hành vi đánh bé gái 6 tuổi, do cha cháu bé không gửi tiền chăm sóc, liên lạc không được nên phát sinh bức xúc.

Ngày 28/10, Công an xã An Biên (tỉnh An Giang) đã làm việc với người phụ nữ xuất hiện trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh người này túm tóc, đánh đập một bé gái.

Theo xác minh ban đầu, người phụ nữ trong đoạn clip là bà V.T.V. (ngụ xã An Biên). Còn bé gái khoảng 6 tuổi, cha mẹ đã ly hôn, cháu ở với cha, nhưng do cha đi làm xa nên gửi con cho bà V. chăm sóc.

Công an làm việc với những người có liên quan. Ảnh: CTV.

Bà V. cho biết cha cháu bé gửi con nhờ bà chăm sóc, hỗ trợ chi phí từng đợt, tổng cộng khoảng 15 triệu đồng. Tuy nhiên, từ ngày 18/10 đến nay, bà không liên lạc được với gia đình cháu bé, việc chu cấp bị gián đoạn nên phát sinh bức xúc trong quá trình chăm sóc.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà V. thừa nhận hành vi đánh cháu bé như trong clip.

Qua kiểm tra, cháu bé có một số vết thương ở vùng mặt, tay và 2 đầu gối.

Trước mắt, chính quyền địa phương đang phối hợp chăm sóc, ổn định tâm lý và đảm bảo an toàn cho bé gái.