Bé gái 9 tuổi phá vỡ kỷ lục tú tài ở Pháp

Ngày 5/9, Bộ Giáo dục Pháp đã xác nhận thông tin về việc một bé gái 9 tuổi đã đỗ tú tài vào tháng 7/2025.

Bằng tú tài là điều kiện bắt buộc để học sinh được đăng ký vào các trường đại học ở Pháp. Ảnh: Paris Match.

Kỳ thi tú tài Pháp là kỳ thi cuối cùng và quan trọng nhất đối với học sinh phổ thông tại Pháp. Nó tương đương với kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Việt Nam.

Theo thông tin từ hãng thông tấn Franceinfo, nữ sinh trở thành người trẻ tuổi nhất nhận tấm bằng tốt nghiệp phổ thông này.

Cô bé đã thi với tư cách thí sinh tự do tại Paris (Pháp), với các môn chuyên ngành Toán học và Vật lý - Hóa học. Mặc dù không đạt điểm xuất sắc, cô bé đã vượt qua kỳ thi. Để bảo vệ quyền riêng tư, Bộ Giáo dục Pháp từ chối cung cấp thêm thông tin.

Theo thông cáo báo chí, cô bé được hỗ trợ bởi một tổ chức có tên là Isoset với phương pháp học có tên Aleph. Tổ chức này quảng cáo có thể giúp học sinh tiết kiệm nhiều năm so với chương trình học truyền thống.

Phương pháp này được giới thiệu là tổng hợp kiến thức bằng cách loại bỏ sự lặp lại, thừa thãi; điều chỉnh tốc độ học phù hợp với trẻ, không đốt cháy giai đoạn nhưng vẫn loại bỏ những yêu tố hình thức; tạo ra một môi trường tâm lý cân bằng, giúp trẻ tiến bộ mà không bị áp lực quá mức.

Aleph được phát triển với sự cộng tác của Hugo Sbai, người từng đỗ tú tài năm 12 tuổi.

Tuy nhiên, phương pháp này đã gây ra nhiều tranh cãi. Ông Sébastien Ponnou, giáo sư Khoa học giáo dục tại Đại học Paris 8, khẳng định mục đích của giáo dục không phải là đi nhanh hơn. Ngược lại, giáo dục là nuôi dưỡng mối quan hệ với tri thức, khơi dậy khát khao hiểu biết và khả năng thử nghiệm của trẻ...

"Và tất cả những điều đó đều cần thời gian", ông nói.

Phần lớn học sinh Pháp tốt nghiệp phổ thông ở độ tuổi 17 hoặc 18. Trước đó, kỷ lục trẻ tuổi nhất thuộc về Arthur Ramiandrisoa, người đã đỗ tú tài khi mới 11 tuổi 11 tháng, vào năm 1989. Điều đặc biệt là nam sinh này chưa bao giờ đến trường mà được cha mẹ dạy tại nhà.

Với thành tích mới của mình, cô bé 9 tuổi đã phá vỡ kỷ lục tồn tại suốt hơn ba thập kỷ và trở thành một hiện tượng giáo dục tại Pháp.