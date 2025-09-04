Bé gái chào đời nặng 6,2 kg

Em bé nặng 6,2 kg chào đời khiến cả ê-kíp bác sĩ bất ngờ. Đây là mức cân nặng kỷ lục từng ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả.

Đêm 2/9, thai phụ V.T.H. (40 tuổi, trú tại phường Cửa Ông, Quảng Ninh) nhập viện Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả trong tình trạng thai 41 tuần, chuyển dạ lần 5, ngôi đầu, thai to và có kèm đái tháo đường thai kỳ.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ khoa Phụ sản nhận thấy nguy cơ cao cho cả mẹ và bé nên quyết định mổ lấy thai khẩn cấp. Ca mổ thành công, em bé chào đời nặng 6,2 kg - mức cân nặng kỷ lục từng ghi nhận tại bệnh viện.

Ngay sau sinh, trẻ có dấu hiệu thở khò khè, tím nhẹ môi và đầu chi nên được chuyển sang khoa Nhi để theo dõi. Đến sáng 3/9, sức khỏe mẹ và bé đã ổn định. Ngày 4/9, tình trạng của trẻ tiếp tục cải thiện, đang được hỗ trợ và theo dõi sát tại khoa Nhi.

Theo bác sĩ, sản phụ H. từng được chẩn đoán mắc đái tháo đường thai kỳ nhưng chưa tuân thủ đầy đủ hướng dẫn và theo dõi của chuyên khoa. Điều này khiến thai nhi phát triển quá lớn, làm tăng nguy cơ biến chứng khi sinh và ảnh hưởng sức khỏe trẻ về sau.

Trước đó, năm 2022, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh số 1 đón thành công một bé gái sơ sinh nặng 6,2 kg. Sản phụ là chị Đ.T.H. (huyện Tân Yên, Bắc Giang), nhập viện khoa Phụ sản trong tình trạng đau bụng khi thai được 39 tuần 4 ngày. Qua siêu âm và xét nghiệm, bác sĩ nhận thấy thai nhi có trọng lượng lớn hơn mức bình thường.

Sau hội chẩn, các bác sĩ xác định đây là ca nguy cơ cao: Thai phụ chuyển dạ sinh con lần thứ 3, có tiền sử mổ đẻ cũ, kèm theo tiền sản giật và thai to. Vì vậy, ê-kíp quyết định phẫu thuật lấy thai cấp cứu để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

Đây chưa phải là trường hợp bé sơ sinh nặng cân nhất tại Việt Nam. Năm 2017, một em bé nặng 7,1 kg chào đời tại Phú Thọ. Một bé gái nặng 7 kg khác cũng được sinh tại Gia Lai. Đà Nẵng cũng từng có 2 bé được đón thành công với trọng lượng 6,5 kg.

Các bác sĩ khuyến cáo thai phụ mang thai to cần khám thai định kỳ để theo dõi sức khoẻ của mẹ và bé, có chế độ dinh dưỡng và tập luyện hợp lý, ăn nhiều rau xanh, hạn chế đường và tinh bột. Ngoài ra, mẹ bầu cần tuân thủ hướng dẫn quản lý các yếu tố nguy cơ như đái tháo đường hoặc tăng huyết áp thai kỳ. Nếu có bất thường hoặc quá ngày dự sinh, cần đến bệnh viện để được xử trí kịp thời.