Bé gái chảy dịch âm đạo kéo dài vì nguyên nhân khó ngờ

Các bác sĩ vừa can thiệp, lấy ra ba viên pin từ vùng kín một bé gái 5 tuổi. Dị vật đã gây viêm đỏ và tổn thương âm đạo của trẻ.

Ảnh chụp X-quang cho thấy có 3 viên pin trong âm đạo bé. Ảnh: BVCC.

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang tiếp nhận bé gái T.N.T.V. (5 tuổi) trong tình trạng vùng kín chảy dịch màu nâu đen, mùi hôi và đau bụng.

Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận dịch bất thường chảy ra từ âm đạo, siêu âm chưa thấy dấu hiệu lạ. Tuy nhiên, phim X-quang phát hiện ba khối tròn cản quang nằm rải rác, trong đó có một khối ở vị trí khá sâu. Đây là tình huống phức tạp bởi bệnh nhi còn nhỏ, khó hợp tác, lại có tới ba dị vật cùng lúc.

Các bác sĩ sản khoa đã phối hợp với ê-kíp phẫu thuật và gây mê hồi sức, tiến hành cho bé ngủ nhẹ để can thiệp, sau đó lấy ra được ba viên pin. Những dị vật này đã gây viêm đỏ, tạo nhiều giả mạc trong âm đạo.

Trẻ nhỏ nhét dị vật vào âm đạo do tò mò không phải là tình huống hiếm gặp. Một trường hợp điển hình là bé gái 5 tuổi được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng âm đạo chảy máu và có nhiều dịch nhầy.

Trước nhập viện hơn hai tháng, trẻ đã xuất hiện triệu chứng chảy máu và tiết dịch màu vàng ở âm đạo. Gia đình đưa đi thăm khám, điều trị tại nhiều nơi nhưng tình trạng vẫn tái diễn. Gần đây, khi bệnh trở nặng, bé được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây, các bác sĩ nghi ngờ có dị vật âm đạo và tiến hành hội chẩn chuyên khoa Ngoại Tiết niệu.

Kết quả nội soi cho thấy trong âm đạo có ba mảnh bông gòn, mỗi mảnh dài khoảng 2 cm, dính chặt vào thành dưới và ăn sâu vào niêm mạc. Ê-kíp đã tiến hành gắp dị vật, bơm rửa làm sạch vùng âm đạo. Sau thủ thuật, tình trạng sức khỏe của bệnh nhi ổn định và được xuất viện.

ThS.BS Vũ Xuân Hoàn, khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết dị vật âm đạo nếu không phát hiện và xử trí kịp thời có thể dẫn đến viêm nhiễm kéo dài, hình thành các ổ mủ khó điều trị. Nguy hiểm hơn, để lâu ngày có thể ảnh hưởng đến chức năng sinh sản của trẻ về sau.

Qua trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo cha mẹ cần lưu ý trẻ từ 3 đến 5 tuổi thường có xu hướng khám phá cơ thể nhưng chưa ý thức được mức độ nguy hiểm, có thể nhét dị vật vào vùng kín một cách vô tình. Vì vậy, phụ huynh cần nhắc nhở, theo dõi và hướng dẫn con tránh hành vi này để phòng ngừa những biến chứng đáng tiếc.

Nếu phát hiện các dấu hiệu bất thường như khí hư ra nhiều, ngứa, có mùi hôi hoặc đau vùng kín, cần đưa trẻ đi khám ngay tại cơ sở y tế có chuyên khoa. Đặc biệt, không tự ý lấy dị vật hay tự mua thuốc điều trị khi chưa có chỉ định của bác sĩ.