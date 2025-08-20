Bé gái nguy kịch vì loại virus rất phổ biến ở người lớn

Sốt cao, co giật liên tục và mê sảng, bé gái được chẩn đoán bị viêm não - màng não do virus Herpes simplex (HSV). Bệnh nhi may mắn hồi phục sau 3 ngày điều trị.

Tình trạng bệnh nhi đã ổn định sau 3 ngày điều trị. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhi S.T.K.H. được gia đình đưa vào khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, trong tình trạng sốt cao liên tục, diễn tiến nhanh, kèm co giật liên tục, mê sảng và tri giác lơ mơ.

Qua thăm khám và xét nghiệm, bé được chẩn đoán viêm não - màng não do Herpes simplex virus (HSV).

Ê-kíp đã tiến hành hồi sức tích cực, kết hợp điều trị kháng virus, kháng sinh, chống phù não, hạ sốt, chăm sóc dinh dưỡng và vận động. Đồng thời, các bác sĩ cũng hội chẩn với Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) để phối hợp điều trị và theo dõi sát sao. Chỉ sau 3 ngày, các triệu chứng của bé cải thiện rõ rệt. Bé hồi phục hoàn toàn và đã xuất viện.

Theo tiến sĩ Vũ Viết Sáng, khoa Bệnh lây đường hô hấp và Hồi sức, Viện Lâm sàng các bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, viêm não do virus Herpes simplex (HSV) là bệnh nhiễm trùng thần kinh trung ương cấp tính, gây hoại tử và xuất huyết nhu mô não.

HSV-1 là nguyên nhân phổ biến nhất của viêm não virus gây tử vong ở Mỹ, chiếm khoảng 10-20% trong số 20.000 trường hợp viêm não virus hàng năm. Nhiễm trùng có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, trong đó một phần ba trường hợp là trẻ em và thanh thiếu niên. Ở Australia, HSV cũng là nguyên nhân được ghi nhận nhiều nhất ở các bệnh nhân nhập viện vì viêm não.

Bệnh thường khởi phát đột ngột với sốt cao, đau đầu, sau đó xuất hiện co giật, rối loạn tính cách, mất trí nhớ và hôn mê. Các dấu hiệu thần kinh khu trú có thể gợi ý tổn thương thùy thái dương và thùy trán. Viêm não HSV đôi khi đi kèm viêm màng não, biểu hiện bằng nôn, cứng gáy và dấu hiệu Kernig dương tính.

Bệnh có nguy cơ nguy hiểm tính mạng cao hoặc để lại di chứng nặng nề. Tuy nhiên, nếu được chẩn đoán sớm và điều trị đặc hiệu kết hợp chăm sóc tích cực, tiên lượng của người bệnh thường khả quan.