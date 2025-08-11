Bé sơ sinh ngưng tim tại nhà được kíp 115 cứu sống ngoạn mục

Chỉ trong chưa đầy một tháng, lực lượng cấp cứu ngoại viện 115 TP.HCM đã kịp thời can thiệp, cứu sống hai trẻ sơ sinh rơi vào tình trạng ngưng tim, ngưng thở ngay sau khi chào đời trong các ca sinh rớt.

Trẻ sơ sinh đẻ rớt được đưa vào viện kịp thời. Ảnh: TTCC115.

Một nắng gắt giữa tháng 7, con hẻm nhỏ ở phường Chánh Hưng (quận 8 cũ) vang lên tiếng gọi cấp cứu hoảng loạn của bà ngoại. Ban đầu, bà đứng dưới lầu, không dám tiến gần căn phòng nơi con gái vừa sinh rớt.

Trên đường dây, giọng điều phối viên 115 đều đặn trấn an, động viên bà bước lên. Khi cánh cửa mở, bé sơ sinh tím tái, không khóc. Hướng dẫn qua điện thoại, bà đặt bàn tay run rẩy lên lồng ngực bé, dồn hết bình tĩnh thực hiện từng nhịp ép tim.

Chỉ ít phút sau, hai kíp cấp cứu 115 có mặt. Bác sĩ và điều dưỡng luân phiên hồi sức, đặt nội khí quản, bóp bóng thở oxy. Da bé hồng trở lại, mạch đập rõ ràng hơn.

Bé được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 1, còn người mẹ được chuyển tới Bệnh viện Từ Dũ. Hồ sơ sản khoa cho thấy thai từng có dây rốn quấn cổ hai vòng, nước ối ít, dự sinh 21/7. Hiện bé vẫn điều trị tại khoa Hồi sức sơ sinh.

Sáng 9/8, tại phường Cát Lái (TP Thủ Đức cũ), người phụ nữ mang thai 31 tuần vừa tiêm thuốc trưởng thành phổi, bất ngờ vỡ ối và sinh rớt khi chờ xe cấp cứu. Bé chào đời tím tái, mạch yếu.

Ở đầu dây bên kia, điều phối viên 115 lập tức hướng dẫn người nhà thực hiện ép tim từ xa. Hai ê-kíp cấp cứu từ Trạm vệ tinh Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn và Bệnh viện Lê Văn Thịnh nhanh chóng có mặt, kẹp dây rốn, truyền dịch, đưa mẹ đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh và chuyển bé sang Bệnh viện Nhi đồng 2. Hiện trẻ có mạch ổn định, hô hấp yếu, đang được thở oxy.

Theo Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM, hai câu chuyện này cho thấy mỗi giây phút trong tình huống khẩn cấp đều quý giá. Tổng đài 115 không chỉ là nơi điều phối xe và ê kíp y tế, mà còn là “người hướng dẫn” cho những bàn tay bình thường biết cách giành lại sự sống, bất kể thời gian hay khoảng cách.