Bé trai 1,9 kg chào đời từ mẹ mắc ung thư giai đoạn muộn

Mang thai ở tuần 22, người phụ nữ 29 tuổi bàng hoàng nhận tin mắc ung thư cổ tử cung giai đoạn muộn.

Chị N.T.L. (quê Hải Phòng) ngập tràn hạnh phúc khi biết mình mang thai lần thứ 2. Nhưng chỉ vài tháng sau, những cơn ra máu âm đạo bất thường khiến chị đi khám và kết quả chẩn đoán khiến thai phụ suy sụp: khối sùi 4x5 cm, ung thư cổ tử cung giai đoạn IB3.

"Khi nghe bác sĩ thông báo, tôi vừa hoang mang vừa lo sợ. Tôi chỉ nghĩ đến con, mới hơn 5 tháng tuổi, liệu có cơ hội sống? Liệu tôi có kịp nhìn thấy con chào đời?", chị L. nhớ lại.

Sau hội chẩn liên khoa, các bác sĩ quyết định áp dụng phác đồ hóa chất 4 chu kỳ ngay trong thai kỳ, nhằm kiểm soát khối u nhưng vẫn hạn chế tác động đến thai nhi.

TS.BS Nguyễn Văn Thắng, Trưởng khoa Phụ Ung thư, cho biết nếu lựa chọn thuốc hợp lý, hóa chất không gây dị dạng thai và vẫn giúp khống chế ung thư. Mục tiêu là đưa thai đến giai đoạn có thể nuôi sống được để cứu cả mẹ lẫn con.

TS.BS Nguyễn Văn Thắng cùng ê-kíp đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cho sản phụ 29 tuổi. Ảnh: BVCC.

Đến tuần 33, chị L. bị rỉ ối, phải nhập viện theo dõi và tiêm trưởng thành phổi cho thai nhi. Ba tuần sau khi kết thúc hóa trị, ê-kíp tiến hành ca mổ "2 trong 1": vừa lấy thai, vừa cắt tử cung triệt căn và vét hạch chậu hai bên.

Chiều 7/8, bé trai nặng 1,9 kg chào đời khỏe mạnh, cất tiếng khóc đầu tiên trong niềm vỡ òa của gia đình và ê-kíp phẫu thuật. "Khoảnh khắc nghe con khóc, tôi thấy mọi đau đớn, sợ hãi tan biến. Tôi biết ơn các bác sĩ đã tạo nên kỳ tích này", chị L. xúc động.

TS.BS Thắng cho hay ca mổ gặp nhiều thách thức như bệnh nhân vừa trải qua hóa trị, lại phẫu thuật lớn, nguy cơ mất máu và tổn thương các cơ quan xung quanh rất cao. "Chúng tôi phải chạy đua với thời gian để bảo toàn tính mạng cho cả mẹ và bé", vị chuyên gia nói.

Các chuyên gia khuyến cáo ung thư cổ tử cung khi mang thai không đồng nghĩa phải chấm dứt thai kỳ. Nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng phác đồ, người bệnh vẫn có thể kiểm soát bệnh và giữ thai đến khi đủ tháng, thậm chí thực hiện hóa trị an toàn trong thai kỳ.