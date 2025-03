Bé trai 12 tuổi đột quỵ sau cơn đau đầu đột ngột

Gia đình cho biết trẻ đang chơi thì bỗng đau đầu đột ngột, các triệu chứng xuất hiện nhanh.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết bệnh nhi không có bất thường về sức khỏe trước đó. Thời điểm vào viện, bé đã hôn mê, phải thở máy nội khí quản.

Gia đình cho biết bé đang chơi thì bị đau đầu. Ban đầu, gia đình tưởng trẻ bị cảm nên đưa đến bệnh viện tuyến huyện. Tại đây, bác sĩ nghi ngờ bệnh nhi bị đột quỵ và chuyển thẳng đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Kết quả chụp CT nhận thấy khối máu tụ lớn do vỡ khối dị dạng mạch máu não (AVM), tiên lượng nặng. Ngay lập tức, các bác sĩ đã can thiệp mạch. Sau 2 giờ, ca can thiệp thành công, bệnh nhi sức khỏe ổn định, được nút thắt hoàn toàn khối dị dạng mạch máu.

Thời điểm vào viện, trẻ đã hôn mê, phải thở máy nội khí quản. Ảnh: TQ.

Vài tháng gần đây, bệnh viện này liên tục tiếp nhận các bệnh nhi, người trẻ bị đột quỵ có biến chứng xuất huyết nặng. Đột quỵ là tình trạng xảy ra khi dòng máu cung cấp cho não bỗng nhiên gián đoạn do mạch máu não bị tắc (đột quỵ nhồi máu não) hoặc vỡ (đột quỵ xuất huyết não). Khi một phần não không nhận được oxy và các chất dinh dưỡng từ máu, những tế bào não sẽ dần hoại tử gây mất chức năng não bộ.

PGS.TS Phạm Hồng Đức, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, cho hay nhiều nguyên nhân gây đột quỵ ở trẻ em, chủ yếu là dị tật mạch máu não bẩm sinh. Biểu hiện triệu chứng có thể là đau đầu hoặc động kinh. Tuy nhiên, bệnh cũng có thể không có triệu chứng, xuất hiện đột ngột do xuất huyết dẫn tới hôn mê.

Các chuyên gia nhận định đột quỵ nói chung ở trẻ hiếm gặp hơn, nếu xảy ra, hậu quả thường rất nặng nề, để lại di chứng cả về thể chất và tinh thần cho người bệnh.

Trong trường hợp trẻ có biểu hiện đau đầu hay động kinh cần đi khám và chụp cắt lớp vi tính hoặc cộng hưởng từ sọ não. Nếu xác định là có tổn thương dị dạng mạch não thì các bác sĩ sẽ đánh giá mức độ tổn thương từ đó đưa ra phương án điều trị. Có thể theo dõi hoặc chủ động can thiệp dự phòng nếu mạch dị dạng có nguy cơ xuất huyết. Một số trường có cơn động kinh nhiều, dùng thuốc không đỡ, cần cũng nên chủ động can thiệp mạch.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo khi trẻ có các dấu hiệu như liệt nửa người, méo miệng, nói khó, đau đầu dữ dội..., gia đình cần đưa bệnh nhân đến bệnh viện để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh bỏ lỡ thời gian vàng điều trị.