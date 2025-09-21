Bé trai 2 tuổi sống sót bên thi thể mẹ nhiều ngày nhờ đồ ăn vặt ở TQ

Bé trai 2 tuổi ở Chiết Giang (Trung Quốc) sống sót nhiều ngày nhờ đồ ăn vặt sau khi mẹ đơn thân đột ngột qua đời, câu chuyện khiến cộng đồng mạng xót xa.

Cảnh sát phát hiện bé trai trong tình trạng bẩn thỉu, mặc áo sơ mi ngắn tay và tã bẩn trên gác xép. Ảnh: SCMP.

Trong căn phòng thuê chật hẹp, người ta phát hiện bé trai 2 tuổi vẫn còn sống, bên cạnh thi thể người mẹ đã qua đời nhiều ngày. Nhờ những hộp thạch, bánh kẹo và cả quả bí ngô ăn dở, em bé cầm cự đến khi được hàng xóm phát hiện và báo cảnh sát.

Bi kịch xảy ra hôm 17/8, khi cảnh sát huyện Cangnan, thành phố Ôn Châu, nhận được tin báo từ bạn của người mẹ, Zheng Yu (28 tuổi). Người này nhiều ngày không liên lạc được nên đã đến nhà kiểm tra và phát hiện cô tử vong trong căn phòng chỉ rộng 10 m2, đồ đạc bừa bộn, theo SCMP.

Con trai chị, bé Mianmian, bị bỏ lại một mình trong căn gác xép. Khi được tìm thấy, em chỉ mặc áo phông cộc tay và tã bẩn, cơ thể lấm lem. Trong những ngày đó, bé sống sót nhờ những gì tìm được trong phòng: vài hộp thạch, đồ ăn vặt, một quả bí ngô và nước trà thảo mộc.

Một người hàng xóm tốt bụng đã lập tức đưa em về nhà tắm rửa, nấu mì trứng cho ăn và mặc quần áo mới trước khi em được đưa đến bệnh viện. Các bác sĩ xác nhận sức khỏe thể chất của bé không bị tổn hại. Hiện em được cha ruột đón về chăm sóc.

Zheng Yu được phát hiện đã chết trong ngôi nhà bừa bộn, bỏ lại cậu con trai nhỏ ở nhà một mình trong nhiều ngày. Ảnh: SCMP.

Zheng Yu là mẹ đơn thân, cuộc sống nhiều vất vả. Cha mẹ đều bị khuyết tật trí tuệ, sống dựa vào trợ cấp, còn cô cùng em gái do bà ngoại nuôi dưỡng. Trong 28 năm, cô có 3 mối quan hệ và sinh 3 người con, nhưng 2 đứa lớn do cha chúng nuôi.

Cha của bé Mianmian cho biết ông và Zheng Yu quen nhau qua mạng, chưa từng đăng ký kết hôn. Từ tháng 2 năm nay, sau khi mâu thuẫn, cô cắt đứt liên lạc và chặn ông trên mạng xã hội.

Trước khi qua đời, cô thường đăng tải video về tình trạng sức khỏe, trong đó có cảnh tiêm thuốc, theo dõi huyết áp và đường huyết. Gia đình nghi ngờ cô mất vì bệnh đột ngột và khẳng định cô không có ý định bỏ con.

Sau cái chết đột ngột của mẹ, cậu bé sống sót nhờ đồ ăn vặt tìm thấy trong căn hộ. Ảnh: SCMP.

"Mấy đứa lớn trước cô không được nuôi nên thương thằng út lắm. Nó là chỗ dựa tinh thần của cô. Thậm chí cô từng dọa tự tử để giành quyền nuôi con", bà Chen Lin, một người thân, chia sẻ.

Nguyên nhân chính xác cái chết của Zheng Yu đang được điều tra.

Câu chuyện được tờ Dahe Daily đưa tin và nhanh chóng lan truyền trên mạng. Nhiều cư dân mạng bày tỏ thương cảm trước số phận nghiệt ngã của người mẹ trẻ và lo lắng cho tương lai của bé Mianmian.

Một người viết: "Điều khiến tôi đau lòng nhất là cả cha mẹ cô ấy đều bị khuyết tật trí tuệ. Trước 28 tuổi, cô ấy đã trải qua 3 cuộc hôn nhân. Giờ đây mọi người chỉ biết đến cô qua một kết cục bi thảm. Mong cô được bình yên và hạnh phúc ở kiếp sau".

Người khác lại lo lắng: "Người cha đã có tới 5 đứa con. Thật tội cho thằng bé, sợ rằng nó khó có thể trông cậy vào người cha ấy".