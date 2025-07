Bé trai 2 tuổi sống sót thần kỳ sau khi cắn đứt đầu rắn hổ mang

Một bé trai 2 tuổi ở Ấn Độ đã sống sót kỳ diệu sau cuộc chạm trán nguy hiểm với một con rắn hổ mang, bằng cách cắn đứt đầu con rắn.

Rắn hổ mang nằm trong danh sách “bốn loài rắn lớn” gây ra nhiều vụ rắn cắn nhất ở Ấn Độ. Ảnh: ST FILE.

Vụ việc xảy ra vào ngày 25/7 tại làng Bankatwa, bang Bihar, miền Đông Ấn Độ. Theo tờ Times of India, bé Govinda Kumar đang chơi trong sân nhà thì bất ngờ bị một con rắn hổ mang dài gần 1 mét bò đến gần. Do còn nhỏ, cậu bé tưởng con rắn là đồ chơi nên cố bắt lấy.

Con rắn nhanh chóng quấn chặt quanh tay cậu bé. Trong lúc hoảng loạn, Govinda phản xạ bằng cách cắn đứt đầu con rắn ngay tại chỗ. "Thằng bé giết chết con rắn ngay lập tức", bà nội của bé, bà Mateshwari Devi, chia sẻ với Times of India.

Ngay sau đó, Govinda bất tỉnh và được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu. Em được chuyển tới Bệnh viện Cao đẳng Y tế Chính phủ Bettiah để được theo dõi và điều trị chuyên sâu.

Tiến sĩ Saurab Kumar, phó giáo sư khoa nhi của bệnh viện, cho biết Govinda may mắn sống sót vì nọc độc của con rắn chưa kịp vào máu. “Cậu bé cắn vào con rắn, nhưng con rắn không kịp cắn lại”, ông nói với The Telegraph. Tuy nhiên, do tiếp xúc trực tiếp với nọc độc trong khoang miệng, mặt và miệng của bé bị sưng tấy đáng kể.

Nọc độc của rắn hổ mang chứa chất độc thần kinh mạnh, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh, phá hủy mô và tế bào máu. Mức độ nguy hiểm phụ thuộc vào loài rắn và lượng nọc độc truyền vào cơ thể.

Govinda đã hồi phục và được xuất viện vào ngày 26/7.

Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố năm 2023, mỗi năm có khoảng 5,4 triệu người trên toàn cầu bị rắn cắn, với khoảng 137.880 trường hợp tử vong. Số người bị cắt cụt chi hoặc để lại di chứng vĩnh viễn do rắn cắn có thể cao gấp ba lần con số tử vong.

Riêng Ấn Độ chiếm gần một nửa số ca tử vong do rắn cắn trên toàn cầu. Quốc gia này có khoảng 300 loài rắn, trong đó 60 loài cực độc. Trong đó, “bộ tứ tử thần” gây ra phần lớn các ca tử vong do rắn cắn bao gồm: rắn hổ mang Ấn Độ, rắn lục vảy cưa, rắn cạp nong và rắn hổ lục Russell.