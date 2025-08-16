Bé trai 3 tuổi gây bão mạng vì khả năng nhào lộn hơn người lớn

Dù mới ở độ tuổi tập nói, bé trai người Trung Quốc đã có thể thực hiện nhiều động tác thể dục dụng cụ điêu luyện.

Bé trai 3 tuổi đu xà, nhào lộn như vận động viên chuyên nghiệp. Ảnh: SCMP.

Một bé trai 3 tuổi ở Chiết Giang (Trung Quốc) gây “bão” mạng xã hội khi thể hiện khả năng chinh phục xà ngang, xà kép và vòng treo một cách thuần thục, dù chỉ mới ở độ tuổi tập nói.

Theo SCMP, clip ghi lại kỹ năng thể dục dụng cụ của cậu bé lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, khiến cộng đồng mạng đặt cho em biệt danh “vận động viên thể dục thiên bẩm”.

Bà Xu, mẹ của cậu bé, cho biết con trai vốn hiếu động và đầy năng lượng từ khi mới chào đời. Trước 2 tuổi, em đã có thể đu đưa trên tay ghế. Nhận thấy năng khiếu đặc biệt của con, song vẫn lo lắng về sự an toàn, cha mẹ đã mua bộ xà kép trẻ em cho em luyện tập tại nhà. Bất ngờ là chỉ trong thời gian ngắn, cậu bé đã thành thạo động tác.

Thấy con trai tiến bộ nhanh chóng, gia đình tiếp tục sắm thêm vòng treo và xà ngang. Từ đó, mỗi ngày, cậu bé đều luyện tập, thể hiện khả năng phối hợp và sự dẻo dai ấn tượng.

“Ngày nào con cũng chơi trên đó, đây là cách tập luyện tuyệt vời ngay tại nhà", bà Xu chia sẻ với Pioneer News, đồng thời tiết lộ "tay của con khỏe đến mức khi đùa đánh tôi cũng rất đau".

Trong những clip được chia sẻ trên mạng, cậu bé 3 tuổi tự tin thực hiện nhiều động tác trên xà ngang, xà kép và vòng treo - những dụng cụ quan trọng để phát triển kỹ năng thể dục toàn diện. Khi chỉ mặc tã, em dễ dàng giữ thăng bằng trên xà kép, sau đó chuyển sang động tác “đạp xe” trên không mà không hề mệt.

Một clip khác ghi lại cảnh cậu bé nắm chặt vòng treo, uốn cong người ra sau, co chân rồi đu qua lại nhịp nhàng, khiến người xem trầm trồ. Ngay cả với bộ vòng treo đơn giản, em cũng dễ dàng treo, đu hoặc móc chân để tăng độ linh hoạt.

Trở thành hiện tượng mạng, cậu bé được dân mạng dành nhiều lời khen và cho rằng em là vận động viên thể dục dụng cụ mới tái sinh. Thậm chí, một người cho rằng đội tuyển quốc gia nên chiêu mộ em từ sớm.

"Bất ngờ thật, cậu bé có vóc dáng của vận động viên thiên bẩm. Tôi hy vọng em sẽ được đào tạo tốt để mang vinh quang về cho Trung Quốc", một người bình luận.