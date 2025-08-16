Bé trai bị chó becgie cắn vào cổ

Đang chơi trước sân nhà, bé trai 4 tuổi bị chó becgie nuôi trong nhà tấn công. Em được người thân đưa đến bệnh viện với nhiều vết thương vùng cổ và lưng.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Long Khánh vừa tiếp nhận bé G.H. (4 tuổi) với vết thương ở lưng và cổ. Trước đó, khi đang chơi trước sân, béH. bất ngờ bị chó becgie trong nhà tấn công. May mắn, người lớn phát hiện kịp thời và đưa bé đến bệnh viện điều trị.

Theo bác sĩ Lê Như Lợi, khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, răng của chó có thể chứa nhiều loại vi khuẩn, virus, do đó các vết thương do chó cắn rất nguy hiểm.

Bệnh nhi có nhiều vết thương vùng lưng, cổ. Ảnh: BVCC.

Cách đây không lâu, bé L.V.K. (3 tuổi, trú tại phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai) được người thân đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Yên Bình trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng do bị chó cắn.

Theo gia đình, khoảng 16h ngày 18/7, bé K. bị chó nhà hàng xóm bất ngờ tấn công, cắn nhiều nhát vào vùng đầu, cổ và mặt. Người nhà lập tức tiến hành sơ cứu, sau đó đưa bé đến Trung tâm Y tế.

Tại đây, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhi có nhiều vết thương chảy máu. Nặng nhất là vết lóc da đầu dài khoảng 10 cm, làm lộ xương sọ. Ngoài ra, vùng cổ và bả vai xuất hiện nhiều vết rách sâu, mất máu nhiều. Qua thăm khám, bé được chẩn đoán bị đa chấn thương phần mềm, đứt tĩnh mạch cảnh trái, cần theo dõi sát.

Sau khi được cầm máu, băng bó, truyền dịch, giảm đau và tiêm huyết thanh phòng dại, bé được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai để tiếp tục điều trị. Hiện sức khỏe của bé ổn định.

Theo Bộ Y tế, virus dại lây truyền sang người chủ yếu qua vết cắn, vết cào xước sâu hoặc khi nước bọt của động vật bị dại tiếp xúc trực tiếp với niêm mạc (mắt, mũi, miệng) hay vùng da bị tổn thương, trầy xước của người. Một khi triệu chứng đã khởi phát, người bệnh gần như bị đe dọa tính mạng.

Bị chó cắn có thể là trải nghiệm đáng sợ. Trẻ em dễ bị cắn và tổn thương nặng hơn, vì vậy cần thật cẩn thận khi ở gần chó. Ngoài ra, điều quan trọng là phải hành động nhanh chóng và ngay lập tức để ngăn ngừa nhiễm trùng và nhanh lành vết thương.

Điều trị đúng cách có thể ngăn ngừa nhiễm trùng do vi khuẩn và các biến chứng nghiêm trọng. Đừng trì hoãn việc điều trị để tránh hậu quả lâu dài và hãy tìm kiếm sự trợ giúp càng sớm càng tốt.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Minh Tiến, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, TP.HCM, khuyến cáo phụ huynh cần dạy trẻ không trêu chọc hay chơi đùa trước mặt chó, đặc biệt là khi chúng đang ăn hoặc ngủ, để tránh bị tấn công. Nếu bị chó cắn, dù vết thương nhỏ, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay để xử trí và tiêm ngừa dại.

"Bệnh dại gần như 100% không qua khỏi nếu đã phát bệnh. Thời gian qua, một số trường hợp chủ quan không tiêm ngừa sau khi bị chó cắn đã ra đi đáng tiếc", bác sĩ Tiến nhấn mạnh

Khi bị chó cắn hoặc mèo cào, người dân không nên chủ quan mà cần thực hiện tốt các bước xử lý vết thương do chó cắn đúng cách.

Cụ thể, sau khi bị chó cắn, mèo cào, cần ngay lập tức rửa vết thương dưới vòi nước sạch, rửa bằng xà phòng. Việc làm này sẽ giúp rửa bớt một lượng virus dại (nếu có).

Sau khi rửa vết thương 10-15 phút, người dân có thể dùng một số dung dịch sát khuẩn như cồn, cồn iot, dung dịch sát khuẩn betadine… thoa vào vết thương. Đặc biệt, các vết thương do chó mèo cắn, cào không nên băng kín vết thương. Sau khi tiến hành xử lý vết thương cần đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn tiêm vaccine hoặc huyết thanh phòng bệnh dại.

Tuyệt đối không nên tự điều trị bằng các cây thuốc nam, phương pháp điều trị Đông y và các phương pháp dân gian truyền miệng không có cơ sở khoa học về hiệu quả và tính an toàn tại nhà.