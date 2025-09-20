Bé trai chào đời còn nguyên bọc điều, bác sĩ cũng ngỡ ngàng

Bé trai ở Hà Nội sinh ra trong "bọc điều", nặng 3,4 kg, hiện tượng hiếm gặp 1/80.000 ca, được dân gian xem là điềm may mắn và bình an.

Em bé được sinh ra trong "bọc điều".

Ngày 20/9, các bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) cho biết đã mổ chủ động lần hai cho sản phụ Trần Ngọc Hà (thai 38 tuần 5 ngày), đón bé trai nặng 3,4 kg. Đáng chú ý, đây là trường hợp rất hiếm gặp khi em bé ra đời còn nguyên trong bọc ối.

Trong y văn, hiện tượng này gọi là "birth en caul", dân gian quen gọi là "đẻ bọc điều" - chỉ xuất hiện ở khoảng 1/80.000 - 1/100.000 ca sinh. Ngay cả những bác sĩ sản khoa nhiều kinh nghiệm cũng hiếm khi được tận mắt chứng kiến.

Khi bé chào đời vẫn còn trong bọc ối, nghĩa là túi ối chưa bị vỡ, nước ối và màng ối tiếp tục che chở, giữ áp lực ổn định, bảo vệ bé khỏi nhiễm khuẩn và những sang chấn cơ học trong những giây phút cuối cùng của thai kỳ.

Tuy nhiên, tình huống này cũng tiềm ẩn nguy hiểm nếu không được xử lý kịp thời. Trẻ có thể hít phải dịch ối, dẫn đến nghẹt thở, tổn thương phổi, suy hô hấp, thậm chí tử vong, đặc biệt trong trường hợp sinh thường.

Sản phụ Trần Ngọc Hà da kề da với con trai nặng 3,4 kg.

Bác sĩ nội trú Kiều Tiến Quyết, Phó khoa Phụ sản, cho biết việc sản phụ lựa chọn mổ chủ động lần hai là quyết định an toàn. Với những người từng sinh mổ, nếu để chuyển dạ tự nhiên, nguy cơ vỡ tử cung và biến chứng tăng cao.

Theo bác sĩ Quyết, trong hầu hết ca sinh, túi ối thường vỡ trước hoặc trong quá trình lấy thai. Việc bọc ối còn nguyên vẹn đến phút cuối càng cho thấy sự đa dạng, khó lường và thiêng liêng của sự sống. Trường hợp này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi thai kỳ sát sao, lựa chọn phương pháp sinh phù hợp và sự chuẩn bị chu đáo từ các cơ sở y tế, để mỗi hành trình chào đời đều được an toàn và trọn vẹn.