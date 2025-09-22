Bé trai gánh hậu quả nặng nề vì gia đình chủ quan với bệnh

Bé trai 13 tháng tuổi liên tục ho, khò khè gần 20 ngày, được chẩn đoán viêm phổi nặng. Tuy nhiên, khi nội soi bác sĩ phát hiện nguyên nhân thực sự nằm sâu trong đường thở.

Dị vật là hột mãng cầu kẹt ở phế quản gốc phải, được nội soi gắp ra. Ảnh: BVCC.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), vừa qua đơn vị đã tiếp nhận bé K.S.R. trong tình trạng nguy kịch, được chẩn đoán viêm phổi nặng và suy hô hấp sau nhiều ngày điều trị không hiệu quả tại tuyến trước.

Theo gia đình, gần 20 ngày trước bé bắt đầu ho, khò khè nhưng không sốt. Người nhà tự mua thuốc tây ở Campuchia cho uống liên tục, song bệnh tình không cải thiện.

Hai ngày trước nhập viện, trẻ khó thở, tím môi nên được đưa đến bệnh viện ở Campuchia rồi chuyển sang An Giang, sau đó tiếp tục chuyển gấp đến TP.HCM do tình trạng suy hô hấp ngày càng nặng.

Khi nhập Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, bé vẫn tím tái dù thở máy, chỉ số SpO₂ chỉ đạt 85-92%, nhịp tim tăng 160 lần/phút. Hình ảnh CT cho thấy toàn bộ phổi trái bị xẹp do bít tắc phế quản gốc, kèm tràn khí trung thất. Các bác sĩ lập tức hội chẩn và quyết định nội soi đường thở.

Trong quá trình nội soi, ê-kíp phát hiện dị vật cứng, màu nâu đen, bít kín lòng phế quản và di chuyển theo nhịp thở. Dị vật được xác định là hột mãng cầu, được bác sĩ gắp ra an toàn bằng dụng cụ chuyên dụng. Sau thủ thuật, đường thở của bé thông thoáng trở lại.

Bác sĩ Tiến cho biết hột mãng cầu trơn láng, có thể trượt qua lại giữa hai phế quản nên bé mới ‘cầm cự’ được trong gần 20 ngày. Nếu chậm trễ hơn, nguy cơ không qua khỏi rất cao.

Hiện bệnh nhi tiếp tục điều trị viêm phổi tại khoa Hồi sức tích cực, sức khỏe dần ổn định.

Qua trường hợp này, bác sĩ Tiến khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt cẩn trọng khi cho trẻ nhỏ ăn trái cây hay thức ăn có hạt, xương.

"Đối với trẻ dưới 5 tuổi, cần loại bỏ hạt trước khi cho ăn, lóc bỏ hết xương cá, xương thịt", bác sĩ Tiến nói. Phu huynh không dùng tay móc dị vật trong miệng khi không nhìn thấy rõ vì có thể đẩy dị vật chui sâu hơn vào đường thở.