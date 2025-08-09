Bé trai gặp nạn khi chơi gần con chó đang ngủ

Bệnh nhi ở Đồng Tháp bị chó cắn vào cổ, gáy, nhập viện sau 12 giờ. Các vết thương được xử trí, tiêm kháng dại ngay khi vào viện.

Vết thương ở cổ bệnh nhi do chó cắn. Ảnh: BVCC.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), bé trai M.Q.N., nặng 14 kg, nhập viện trong tình trạng bị chó cắn nhiều vết ở vùng cổ và gáy.

Trước đó khoảng 12 giờ, bé đang chơi trong nhà thì vô tình lại gần chú chó đang ngủ. Con vật tưởng bị tấn công nên bất ngờ vùng dậy, cắn vào vùng cổ phải và gáy của bé, khiến máu chảy nhiều. Gia đình lập tức đưa bé đến bệnh viện địa phương sơ cứu, sau đó chuyển lên tuyến trên trong đêm.

Khi nhập viện, bé tỉnh táo, tiếp xúc tốt, các chỉ số sinh tồn ổn định. Bác sĩ ghi nhận 4 vết thương do chó cắn ở cổ và dưới má phải (kích thước 1x2 cm), cùng 2 vết ở gáy phải (1x1 cm), vẫn rỉ máu nhẹ.

Bệnh nhi được cầm máu, tiêm huyết thanh kháng dại phong bế quanh vết thương để trung hòa virus và độc tố dại, ngăn lan truyền vào hệ thần kinh trung ương. Bé cũng được tiêm vaccine ngừa dại theo phác đồ, huyết thanh kháng uốn ván, kháng sinh, thuốc giảm đau và rửa vết thương.

Sau 3 ngày điều trị, sức khỏe bé cải thiện, tiếp tục được theo dõi và hoàn tất liệu trình tiêm vaccine.

Bác sĩ Tiến khuyến cáo phụ huynh cần dạy trẻ không trêu chọc hay chơi đùa trước mặt chó, đặc biệt là khi chúng đang ăn hoặc ngủ, để tránh bị tấn công. Nếu bị chó cắn, dù vết thương nhỏ, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay để xử trí và tiêm ngừa dại.

"Bệnh dại gần như 100% không qua khỏi nếu đã phát bệnh. Thời gian qua, một số trường hợp chủ quan không tiêm ngừa sau khi bị chó cắn đã ra đi đáng tiếc", bác sĩ Tiến nhấn mạnh.