Bé trai nguy kịch vì vết thương nhỏ ở ngón chân

Bị thương ở chân không được xử lý đúng cách, bé trai mắc uốn ván, phải can thiệp oxy và truyền huyết thanh kháng độc.

Bệnh nhi đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ mới đây đã tiếp nhận một bé trai 9 tuổi nhập viện trong tình trạng đau bụng, sau đó xuất hiện dấu hiệu cứng hàm, gồng ưỡn người.

Trước đó khoảng hai tuần, bé bị một vết thương nhỏ ở ngón chân nhưng không được xử lý đúng cách. Kết quả chẩn đoán xác định bệnh nhi mắc bệnh uốn ván. Hiện em đang được thở oxy, điều trị bằng huyết thanh kháng độc tố uốn ván, thuốc an thần, kháng sinh và hỗ trợ dinh dưỡng tích cực.

Theo thống kê, tỷ lệ mắc uốn ván tại Việt Nam ước tính khoảng 1,87 trường hợp trên 100.000 dân mỗi năm. Trong đó, không ít bệnh nhân là trẻ em chưa được tiêm ngừa đầy đủ. Bệnh có thể diễn tiến nặng, dẫn đến không qua khỏi nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Vi khuẩn Clostridium tetani - tác nhân gây uốn ván - thường tồn tại trong đất, bụi bẩn và phân động vật. Chúng dễ dàng xâm nhập cơ thể qua những vết thương hở, nhất là vết thương sâu, bẩn và không được xử trí đúng cách.

Ở thời kỳ toàn phát, trẻ bị uốn ván sẽ sốt 38-39 độ C, có khi lên 41 độ C, quấy khóc, bỏ bú, hàm cứng càng ngày càng rõ, không bú được, dần dần xuất hiện co giật và co cứng.

Mỗi khi lên cơn co giật, mặt trẻ nhăn lại, miệng chúm chím, sùi bọt mép, 2 tay nắm chặt. Nếu cơn giật nhẹ, da của trẻ vẫn hồng hào, nhưng nếu co giật mạnh liên tục sẽ kèm theo những cơn ngừng thở vì cơ thanh quản co lại, làm cho trẻ tím tái, chân tay lạnh, nhiều nguy cơ đe dọa tính mạng.

Để phòng bệnh uốn ván, người dân nên lưu ý:

Đảm bảo tiêm chủng đầy đủ các mũi vaccine uốn ván theo khuyến cáo.

Khi bị thương, kể cả vết trầy xước nhỏ, cần rửa sạch bằng xà phòng và nước sạch, sau đó đến cơ sở y tế để được xử lý đúng cách và tiêm phòng nếu cần.

Không xem nhẹ các vết thương do vật sắc nhọn, gỉ sét hoặc bị nhiễm bẩn.

Hướng dẫn trẻ cách tự bảo vệ khi vui chơi, vận động ngoài trời nhằm hạn chế nguy cơ chấn thương.