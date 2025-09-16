Bé trai nôn ra dịch đen, bác sĩ phát hiện bệnh nguy hiểm

Bé trai ở Phú Thọ nhập viện trong tình trạng nôn nhiều lần ra dịch màu nâu đen, đau bụng vùng thượng vị, mệt lả, khát nước, da nổi ban đỏ, kèm đau rát họng và tức ngực.

Gia đình cho biết bé H.G.B. đã được khám tại một cơ sở y tế tư nhân và dùng men tiêu hóa nhưng tình trạng đau bụng, buồn nôn không cải thiện. Vì vậy, gia đình cho bé tới khám tại khoa Nhi, Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn (Phú Thọ).

Khi tiếp nhận bé, các bác sĩ tiến hành thăm khám, nội soi và phát hiện thực quản của bé bị viêm, có giả mạc trắng; dạ dày chứa nhiều dịch đen và máu đông. Đáng lo ngại, vùng hang vị xuất hiện hai ổ loét đang rỉ máu, trong khi niêm mạc hành tá tràng sưng nề, xung huyết - biểu hiện điển hình của viêm loét dạ dày - tá tràng gây xuất huyết tiêu hóa.

Đây là bệnh lý hiếm gặp ở trẻ nhỏ nhưng rất nguy hiểm, có thể dẫn đến biến chứng nặng, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời. Rất may, nhờ chẩn đoán chính xác và điều trị đúng phác đồ, sức khỏe của bé đã ổn định. Hiện trẻ tiếp tục được theo dõi tại khoa Nhi.

Hiện trẻ tiếp tục được theo dõi tại khoa Nhi. Ảnh: BVCC.

Bác sĩ chuyên khoa I Hà Anh Tuấn, Trưởng khoa Nhi, nhấn mạnh phụ huynh tuyệt đối không tự ý mua thuốc cho trẻ, đặc biệt là thuốc giảm đau hay chống viêm, vì có thể khiến bệnh nặng hơn hoặc che lấp triệu chứng, làm chậm quá trình điều trị.

Viêm loét dạ dày - tá tràng ở trẻ em, đặc biệt là lứa tuổi đi học, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cũng như sự phát triển thể chất và tinh thần. Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần chú ý phòng bệnh viêm loét dạ dày - tá tràng cho con ngay từ thói quen sinh hoạt hàng ngày.

Vi khuẩn HP là nguyên nhân phổ biến, có thể lây qua đường tiêu hóa. Vì vậy, cha mẹ tuyệt đối không nên mớm thức ăn cho trẻ bằng cách nhai hoặc thổi rồi đút, cũng không nên chấm chung bát nước chấm. Trẻ sống trong môi trường có khói thuốc lá cũng dễ bị tổn thương hệ tiêu hóa và nhiều cơ quan khác như hô hấp, tim mạch, vì vậy cần giữ trẻ tránh xa khói thuốc.

Trong ăn uống, gia đình cần đảm bảo thực phẩm nấu chín kỹ, hạn chế đồ chiên rán, dầu mỡ, thức ăn chế biến sẵn như mì tôm, bim bim, nước ngọt có ga. Trẻ nên được ăn đủ bữa, đúng giờ, không ăn quá no, tránh vận động mạnh sau khi ăn và buổi tối nên dùng thực phẩm dễ tiêu.

Ngoài ra, chế độ học tập và nghỉ ngơi hợp lý rất quan trọng. Trẻ không nên chịu áp lực điểm số hay thi cử quá lớn, cần được cân bằng giữa học tập và vui chơi, giữ tinh thần thoải mái khi đến trường.

Cha mẹ cũng cần đảm bảo bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, đưa trẻ đi khám sớm khi có dấu hiệu bất thường như đau bụng tái diễn, đau thượng vị, khó tiêu, ợ hơi, ợ chua, mệt mỏi, sụt cân. Với những trẻ đã được chẩn đoán bệnh, việc tuân thủ chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý, dùng thuốc theo đơn và tái khám định kỳ là yếu tố then chốt để kiểm soát bệnh.

Khi trẻ có dấu hiệu bất thường như nôn ra máu, đi ngoài phân đen, đau bụng dữ dội hoặc mệt lả, cần đưa ngay đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.