Bé trai phải cắt bỏ tinh hoàn vì một tình trạng thường gặp

Bé trai 13 tuổi nhập viện sau một ngày bị xoắn tinh hoàn. Do đã vượt quá “thời gian vàng” can thiệp, bác sĩ không còn lựa chọn khác ngoài việc cắt bỏ tinh hoàn.

Xoắn tinh hoàn là tình trạng nguy hiểm, nên được cấp cứu trong giờ vàng. Ảnh: Shutterstock.

Các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp và Liên chuyên khoa, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Thọ), vừa tiếp nhận bệnh nhi nam 13 tuổi trong tình trạng đau tức vùng bẹn trái kèm sưng nề bộ phận sinh dục.

Trước đó một ngày, bệnh nhi xuất hiện cơn đau bụng vùng hạ vị, mức độ tăng dần, lan xuống bìu và cơ quan sinh dục. Thấy tình trạng ngày càng trở nặng, hôm sau, gia đình đưa em đến Trung tâm Y tế thăm khám.

Tại đây, bác sĩ ghi nhận bìu trái bệnh nhi sưng to, tím, tinh hoàn trái lớn bất thường và rất đau khi ấn. Kết quả siêu âm cho thấy hình ảnh xoắn cực trên mào tinh hoàn, tín hiệu mạch máu nuôi đã mất hoàn toàn.

Bệnh nhi được chẩn đoán xoắn tinh hoàn trái và được chỉ định phẫu thuật khẩn. Tuy nhiên, do phát hiện muộn, tinh hoàn đã hoại tử, tím đen nên bác sĩ buộc phải cắt bỏ.

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Thái Hà, Phó trưởng khoa Ngoại tổng hợp và Liên chuyên khoa, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê, cho biết xoắn tinh hoàn xảy ra khi tinh hoàn tự xoay quanh trục, làm tắc nghẽn máu nuôi. Đây là một cấp cứu ngoại khoa, “thời gian vàng” can thiệp chỉ trong vòng 6 giờ đầu. Quá thời gian này, nguy cơ hoại tử và phải cắt bỏ tinh hoàn tăng rất cao.

Xoắn tinh hoàn có thể gặp ở nhiều lứa tuổi, phổ biến nhất là trẻ em và thanh thiếu niên 10-20 tuổi. Triệu chứng thường gồm đau dữ dội vùng bẹn bìu, sưng tím, kèm buồn nôn, nôn; cơn đau tăng dần và lan ra vùng háng. Nếu không xử trí sớm, bệnh có thể dẫn đến hoại tử, nhiễm trùng, ảnh hưởng khả năng sinh sản cũng như tâm lý của bệnh nhân.

Các bác sĩ khuyến cáo khi trẻ có biểu hiện đau bụng, đau bẹn hoặc bìu bất thường, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa ngoại để khám ngay, tuyệt đối không tự ý dùng thuốc hay chần chừ theo dõi tại nhà.