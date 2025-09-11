Bé trai tê liệt tứ chi sau khi làm bài tập hè suốt 14 giờ liên tục

Một bé trai 11 tuổi ở thành phố Trường Sa (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) đã phải nhập viện khẩn cấp sau khi dành trọn một ngày để gấp rút hoàn thành toàn bộ bài tập hè.

Liangliang làm bài tập hè trong 14 giờ liên tục khiến bàn tay bị co quắp. Ảnh: SCMP.

Cụ thể, theo SCMP, vào ngày 26/8, Liangliang (11 tuổi) ngồi làm bài tập liên tục từ 8 giờ đến 22h mà không nghỉ ngơi. Đến 23h, em xuất hiện triệu chứng bồn chồn, thở gấp, chóng mặt, đau đầu, tê liệt tứ chi và các ngón tay co quắp “như móng vuốt”.

Gia đình đã lập tức đưa em vào bệnh viện. Các bác sĩ nhanh chóng chẩn đoán Liangliang mắc chứng rối loạn hô hấp do tăng thông khí. Sau khi được đeo mặt nạ oxy và hướng dẫn điều chỉnh nhịp thở, tình trạng của em dần ổn định.

Theo các bác sĩ, bệnh lý này thường xảy ra khi người bệnh thở quá nhanh và sâu, thường do bị kích động cảm xúc. Các triệu chứng phổ biến gồm tức ngực, khó thở, chóng mặt, tim đập nhanh, tê ở tay, chân, môi và thậm chí toàn thân. Trong trường hợp nặng, người bệnh có thể bị co cứng cơ hoặc xuất hiện tình trạng “bàn tay móng gà”.

Đáng chú ý, Liangliang không phải trường hợp duy nhất gặp tình trạng này. Bệnh viện Trung ương Changsha cho biết trong tháng 8, chỉ riêng khoa Cấp cứu nhi đã tiếp nhận hơn 30 thiếu niên có triệu chứng tương tự, cao gấp 10 lần so với các tháng khác.

Ngoài áp lực học tập, những yếu tố như cãi vã, lo âu trước kỳ thi, bị giật mình hoặc lạm dụng điện thoại kéo dài cũng có thể là nguyên nhân khởi phát bệnh.

Bác sĩ Zhang Xiaofo, Trưởng khoa Nhi tại Bệnh viện Trung ương Changsha, cảnh báo trong những ca nặng, bệnh có thể gây tử vong. Ông khuyến nghị sơ cứu bằng cách trấn an người bệnh và để họ thở vào túi giấy, túi nhựa trùm miệng.

Vụ việc của Liangliang nhanh chóng được lan truyền và gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc. Một số ý kiến cho rằng nếu cha mẹ gây áp lực sớm hơn thì đã tránh được tình trạng dồn bài tập vào phút chót.

"Tôi vẫn nhớ hồi đi học, tôi dồn toàn bộ bài tập vào 3 ngày cuối, có ngày tôi viết liền 7 bài văn, hôm sau làm xong nửa cuốn bài tập hè. Thật sự khó quên", một người bình luận.