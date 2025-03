'Beauty Fair' - đại tiệc sắc đẹp sắp đổ bộ 'đảo tỷ phú' Vũ Yên

Tọa độ ăn chơi 8/3 hấp dẫn nhất đất cảng Hải Phòng đang gọi tên Vinhomes Royal Island (đảo Vũ Yên, huyện Thủy Nguyên).

Tại đây, một đại tiệc của âm thanh, ánh sáng, thời trang, ẩm thực, các trò chơi sôi động và trải nghiệm “đỉnh nóc kịch trần” hứa hẹn khiến du khách vui chơi quên lối về, đồng thời mang tới hàng nghìn món quà độc đáo cho phái đẹp.

Playlist trải nghiệm “độc - đỉnh”

Hồi đáp cho những câu hỏi ăn gì, chơi đâu, tặng quà nửa kia sao cho “độc - đỉnh” trong dịp 8/3, Vinhomes Royal Island sẽ mang tới chuỗi sự kiện “Beauty Fair” với những hoạt động và trải nghiệm không thể bỏ lỡ. Diễn ra vào 8/3 và 9/3, “Beauty Fair” được ví như một đại tiệc sắc đẹp với các đặc sản thời trang, trình diễn và nghệ thuật.

Trong đó, ngày hội “Cổ phục Hoàng gia” sẽ đưa phái đẹp và du khách xuyên không trong những bộ cổ phục nền nã như Nhật Bình của triều Nguyễn, hanbok của Hàn Quốc, kimono của Nhật Bản, trang phục phong cách Rococo của giới quý tộc châu Âu…

Vinhomes Royal Island hứa hẹn biến thành “sân khấu” cổ phục trong dịp 8/3 tới.

Gia tăng trải nghiệm cho chuyến du hành qua các nền văn hóa thế giới, phái đẹp còn được thỏa sức sáng tạo tại các photobooth mang hình ảnh sinh động của Nghênh Lương Đình xứ Huế mộng mơ, nhà cổ với mái cong truyền thống của xứ sở kim chi, lâu đài mang phong cách cổ điển kiến trúc châu Âu.

Đặc quyền dành cho phái đẹp tại “Beauty Fair” còn là cơ hội hái thiệp trái tim may mắn để nhận những câu chúc 8/3 ý nghĩa, nhiều món quà bất ngờ tại các gian hàng văn hóa, ẩm thực và trò chơi có thưởng.

“Beauty Fair” hứa hẹn mang tới du khách nghìn lẻ một góc check-in độc đáo.

Tôn vinh nhan sắc và tài năng của phái đẹp, “Beauty Fair” mở ra sân chơi “Cosplay cổ phục Hoàng gia”. Cuộc thi hứa hẹn mang tới những trải nghiệm khó quên khi du khách có cơ hội tham gia diễu hành hay thể hiện bản thân trên sàn catwalk cổ phục. Cùng lúc, màn tái xuất của các “Chị đẹp Hải Phòng” và phần trình diễn đến từ cộng đồng cư dân Vinhomes Royal Island cũng là những mảnh ghép ấn tượng trong bữa đại tiệc.

Đặc biệt, “Beauty Fair” sẽ không thể thiếu những thanh âm ngọt ngào và phần trình diễn sôi động từ sân khấu âm nhạc. Theo tiết lộ của ban tổ chức, Quảng trường Hoàng gia Royal Square sẽ bùng nổ khi có sự góp mặt của diva Mỹ Linh, Hà Myo, Thùy Chi… mang đến những tiết mục đỉnh cao cùng visual mãn nhãn. Đây cũng là cơ hội để phái mạnh có thể tay trong tay với nửa kia, tận hưởng những phút giây lãng mạn, trao gửi lời yêu thương được chắp cánh bởi âm nhạc du dương, sâu lắng trong pháo hoa rực rỡ.

Cư dân và du khách sẽ được chiêu đãi một đại tiệc nghệ thuật tại Thành phố Đảo Hoàng gia. Ảnh chụp từ website.

Cũng tại “Beauty Fair”, các thành viên của CLB Hoàng gia sẽ được tặng những đặc quyền khác biệt: Thưởng thức tiệc trà chiều phong cách châu Âu bên bến cảng thơ mộng; tham quan Vinpearl Horse Academy Vũ Yên, tìm hiểu bộ sưu tập “thần mã triệu USD”, trải nghiệm môn thể thao cưỡi ngựa được giới siêu giàu yêu thích; hóa thân thành các vương công quý tộc và ghi lại bộ ảnh phong cách hoàng gia; tham gia workshop làm đẹp theo xu hướng mới “chuẩn beauty”…

Biểu tượng sống, vui chơi giải trí mới của miền Bắc

Sau những sự kiện như “Chị đẹp Hải Phòng”, “Countdown to Greatness”, “Lễ hội Hoa xuân Thủy Nguyên”, chuỗi sự kiện “Beauty Fair” là mảnh ghép tiếp theo tạo nên sức sống sôi động cho “đảo tỷ phú” Vũ Yên. Qua đó, Vinhomes Royal Island không chỉ là một đại đô thị đáng sống hàng đầu với những trải nghiệm thượng lưu, mà còn trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, biểu tượng sống, vui chơi, giải trí mới của miền Bắc.

Gia tăng vị thế này, ngay sau chuỗi sự kiện 8/3, Vingroup sẽ tiếp tục mang tới đại nhạc hội “Road to 8Wonder - The Next Icon” vào ngày 15/3. Dàn sao đình đám trong nước và thế giới, với những tên tuổi như B.I, Quang Hùng MasterD, Rhyder - Quang Anh, Marzuz sẽ đánh dấu lần đầu thương hiệu âm nhạc quốc tế 8Wonder đặt chân tới Hải Phòng, cũng như biến Vinhomes Royal Island thành tâm điểm của giới yêu âm nhạc trong những ngày đầu năm 2025.

Các sự kiện bom tấn, loạt tiện ích hàng hiệu hoàn thành hứa hẹn đưa Vinhomes Royal Island thành biểu tượng sống, giải trí mới của Việt Nam.

Song song chuỗi sự kiện “khủng”, cộng đồng cư dân tinh hoa của Thành phố Đảo Hoàng gia liên tục được nâng tầm chuẩn sống bằng các hoạt động cộng đồng ý nghĩa: Cuộc thi “Nhà xanh Thành phố Đảo Hoàng gia” từ 1/4 đến 20/4 với các hoạt động trang trí nơi ở, sân vườn để tạo nên không gian sống xanh độc đáo; ngày hội “Gia đình Thành phố Đảo Hoàng gia” từ 19/4 đến 20/4 mở ra không gian kết nối các thành viên nhờ những hoạt động thể thao, gameshow và workshop chủ đề.

Đặc biệt vào ngày 10/5, hơn 3.000 cư dân và du khách yêu thể thao sẽ được hòa mình vào “Giải chạy Thành phố Đảo Hoàng gia - Royal Run”. Ngoài việc giao lưu với cộng đồng có cùng sở thích, cư dân tham gia và đội cổ vũ còn có cơ hội nhận nhiều phần quà hấp dẫn từ ban tổ chức.

Sau chưa đầy một năm ra mắt, Thành phố Đảo Hoàng gia đã bừng sức sống, thu hút du khách trong và ngoài nước. Đây là minh chứng cho công thức độc quyền của Vinhomes trong việc kiến tạo những đô thị đáng sống, cũng là các điểm đến du lịch hàng đầu Việt Nam. Nhờ đó, thương hiệu Vinhomes luôn được xem là lựa chọn ưu tiên của khách hàng, nhà đầu tư khi tìm kiếm chốn an cư và gửi gắm dòng tiền.