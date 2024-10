Bên trong bữa tiệc trụy lạc của Diddy

Trong nhiều thập kỷ, Combs và những người nổi tiếng khác đã công khai bình luận về những bữa tiệc thác loạn của ông. Rapper thậm chí từng rất tự hào về lối sống điên cuồng này.

Năm 2005, khi Sean Combs - còn được gọi là Diddy hay Puff Daddy - tổ chức MTV Video Music Awards, mạng lưới đã quảng cáo chương trình phát sóng với phong cách vui tươi, tập hợp toàn ngôi sao trong cái được gọi là "những bữa tiệc Diddy" hay "những cuộc vui chơi theo chủ nghĩa khoái lạc".

Đó là một trong nhiều ví dụ củng cố danh tiếng đam mê tiệc tùng của ông trùm âm nhạc - thứ dần được chấp nhận trong diễn ngôn về văn hóa đại chúng suốt nhiều năm. Nhưng kể từ khi Combs bị bắt với cáo buộc âm mưu lừa đảo và buôn bán tình dục hồi giữa tháng 9, lối sống trụy lạc của ông trở thành trung tâm của vụ án hình sự và được xem xét ở góc độ rất khác.

Diddy nổi tiếng là ngôi sao thích tiệc tùng trước khi bị bắt.

Những người đã tham dự các sự kiện của Combs - dù là "white parties" hay "freak-offs" được mô tả trong bản cáo trạng chống lại rapper - phần lớn đã hạn chế thảo luận về trải nghiệm của họ trong những tuần gần đây. Điều đó không phải lúc nào cũng đúng. Trong nhiều năm qua, dàn sao hạng A đã công khai nói về những buổi tiệc này. Dưới đây là những điều đã được chính Combs và các ngôi sao khác tiết lộ.

Diddy nói gì?

Trong một cuộc phỏng vấn năm 1999 với Entertainment Tonight, Combs nói rằng ông "không được cấp giấy phép để tổ chức các bữa tiệc nữa".

"Họ không muốn tôi tổ chức các bữa tiệc nữa, nhưng chúng tôi sẽ không dừng lại, chúng tôi sẽ tiếp tục vui vẻ, gắn kết mọi người từ mọi tầng lớp xã hội lại với nhau. Bạn sẽ nghe về những bữa tiệc của tôi có thể bị đóng cửa, có thể họ sẽ bắt giữ tôi, làm đủ mọi trò điên rồ chỉ vì chúng ta muốn có một khoảng thời gian vui vẻ. Bất cứ khi nào bạn đem đến một điều khác lạ, những thứ mở rộng tầm nhìn của tất cả, mọi người sẽ cảm thấy sợ hãi", rapper này nói.

Năm 2002, Combs tham gia chương trình đêm khuya và được MC Conan O'Brien hỏi nguyên liệu để tạo nên "một bữa tiệc tuyệt vời, hấp dẫn". Combs đưa ra câu trả lời dài dòng, bắt đầu bằng: "Đây là điều bạn cần làm. Phụ nữ. Tất nhiên là phụ nữ đẹp. Tất nhiên là cả đàn ông đẹp dành cho phụ nữ nữa".

"Bạn cũng phải cung cấp cho phụ nữ những gì họ cần, bạn phải chăm sóc những người phụ nữ của mình. Bạn cần rượu, một ít nước. Tôi không biết các chàng trai có để ý điều này không nhưng rất nhiều phụ nữ uống nước trong các bữa tiệc, vì vậy nếu bạn không có thứ họ cần, họ sẽ rời đi. Phải giữ họ ở đó. Cần khóa cả cửa", ông tiếp tục.

"Bây giờ điều này nghe có vẻ nguy hiểm", O’Brien đáp lại.

Combs đã trả lời: "Có thể hơi khó chịu một chút. Không có điều hòa không khí. Nhiệt độ ảnh hưởng đến rượu, mọi người sẽ cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn nếu đổ một chút mồ hôi".

Cuối cùng, O’Brien châm biếm: "Điều đó nghe thật kinh tởm".

Các bữa tiệc của Diddy luôn tập hợp nhiều ngôi sao nổi tiếng.

Justin Bieber thời niên thiếu đã đăng một video YouTube vào năm 2009 với tựa đề "48 giờ với Diddy của Justin Bieber!!". Trong đó, Bieber dường như đang ở trong khuôn viên nhà Combs, nơi họ xem xét một trong những chiếc xe của Combs.

"Đi chơi ở đâu và làm gì, chúng tôi thực sự không thể tiết lộ, nhưng đó chắc chắn là giấc mơ của một đứa trẻ 15 tuổi", Combs nói trước ống kính. "Tôi đã được trao quyền giám hộ cậu ấy. Cậu ấy đã ký hợp đồng với Usher mà tôi lại có quyền giám hộ hợp pháp đối với Usher khi anh ấy thực hiện album đầu tiên. Tôi đã thực hiện album đầu tay cho Usher. Tôi không có quyền giám hộ hợp pháp đối với Bieber, nhưng trong 48 giờ tiếp theo, cậu ấy sẽ ở bên tôi. Và chúng ta sẽ phát điên hết mức".

"48 giờ", Bieber nói trong video. "Đi thôi, đi kiếm vài cô gái thôi. Hãy đi chơi với vài cô gái nào".

"Cậu nói đúng ý tôi quá. Đó chính là điều tôi đang nói tới", Combs đáp lời.

Trong video được người tham dự ghi lại tại một trong những bữa tiệc của Combs (không rõ năm quay phim) và được The Daily Mail đăng vào tuần trước, rapper này phát biểu trước đám đông từ ban công.

Combs nói trong video: "Gửi đến tất cả những đứa trẻ, chỉ còn một giờ nữa nên hãy thoải mái hơn nhé các em, vì sau đó, tất cả các em phải đi. Đó là một sự kết thúc dành cho tất cả các bạn. Bởi vì đây sẽ trở thành thứ mà khi già đi, tất cả các bạn sẽ muốn đến. Vì vậy, bạn biết đấy, chúng ta hãy bắt đầu tập luyện một chút và trong một giờ nữa, chúng ta sẽ đưa bọn trẻ đi. Tất cả đều tuyệt".

Các ngôi sao nói gì?

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2004 với Rolling Stone, ca sĩ R&B Usher Raymond đã thảo luận về việc sống cùng Combs ở New York trong một năm vào đầu những năm 1990, khi Raymond mới 13 tuổi và đang xây dựng sự nghiệp non trẻ của mình. Anh được giám đốc điều hành âm nhạc Antonio Reid, được biết đến với cái tên L.A. Reid, đưa đến đó để làm một album với Combs, lúc đó mới ngoài 20 tuổi.

Raymond nói với Rolling Stone rằng Combs đã giới thiệu cho anh một loạt trải nghiệm khác lạ - đặc biệt là tình dục. "Luôn có những cô gái ở xung quanh. Mở cửa ra và bạn sẽ thấy ai đó đang làm chuyện đó, hoặc một vài người trong phòng đang say sưa. Bạn không bao giờ biết được chuyện gì sẽ xảy ra".

Trên một tập của The Howard Stern Show vào năm 2016, Raymond lại được hỏi về thời gian sống cùng Combs. "Vào những năm 90! Bạn có hiểu điều đó là như thế nào không?", Raymond nói.

Khi Stern hỏi liệu ngôi nhà của Combs có "giống như chỉ chứa đầy sự say sưa không ngừng nghỉ hay không", Raymond nói: "Không, không hẳn, nhưng này, thật tò mò. Tôi có cơ hội nhìn thấy một số thứ. Tôi đến đó để xem phong cách sống và tôi đã thấy nó. Nhưng tôi không biết liệu mình có thể thưởng thức và hiểu được những gì tôi đang nhìn hay không. Nó khá hoang dã. Thật là điên rồ".

"Bạn có muốn gửi con mình đến nhà Puffy không?", Stern hỏi.

"Chết tiệt, không", Raymond nói.

Trước khi Diddy bị bắt, nhiều người nổi tiếng công khai kể trải nghiệm tham dự các bữa tiệc của rapper này.

Năm 2009, rapper Xzibit đã nói anh từng đi cùng Combs đến câu lạc bộ sau bữa tiệc đêm giao thừa ở Miami. Xzibit đề cập đến việc nhìn thấy những người khỏa thân tham gia hoạt động tình dục tại câu lạc bộ.

"Chúng tôi rời đi và không tạm biệt ai cả. Nơi đó thật đáng ngờ", Xzibit kể.

Khloe Kardashian cũng từng thảo luận về việc tiệc tùng với Combs ở Las Vegas trong tập phim Keeping Up With the Kardashians năm 2014.

Chị gái Kourtney Kardashian của cô đã đoán xem những người bạn nổi tiếng nào sẽ tham dự, kể tên Bieber và French Montana, cùng những người khác. "Cho đến nay vẫn khá ổn", Khloe Kardashian trả lời, xác nhận những phỏng đoán.

Ở phần sau của tập phim, Khloe Kardashian đã mô tả bữa tiệc chi tiết hơn. "Tôi vẫn chưa đi ngủ. Tôi lên máy bay lúc 5h30 sáng để dự bữa tiệc này. Tôi nghĩ một nửa số người ở đó cởi trần".

Năm 2019, diễn viên Ashton Kutcher được người dẫn chương trình Sean Evans hỏi liệu anh có "câu chuyện nào về bữa tiệc của Diddy" không. "Tôi có rất nhiều điều không thể kể được. Những câu chuyện về bữa tiệc của Diddy là điều gì đó kỳ lạ trong ký ức", Kutcher trả lời.