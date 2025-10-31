Bên trong chiếc 'bật lửa' khổng lồ đeo logo Lexus

Mẫu xe LS Micro Concept của thương hiệu xe sang Lexus gây chú ý nhờ ngoại hình có phần kỳ lạ.

Tại triển lãm Japan Mobility Show 2025, gian trưng bày của Lexus xuất hiện các mẫu xe concept, bao gồm bộ ba LS Concept, LS Coupe Concept và LS Micro Concept.

Trong số này, LS Micro Concept sở hữu hình dạng tựa một chiếc bật lửa khổng lồ, thu hút sự chú ý của quan khách khi ghé qua gian trưng bày Lexus tại triển lãm ôtô quốc tế lớn nhất Nhật Bản.

Sở hữu vẻ ngoài có phần kỳ lạ nhưng Lexus LS Micro Concept vẫn là một mẫu xe 3 bánh. Điểm nổi bật của LS Micro Concept nằm ở công nghệ tự hành toàn phần, nghĩa là xe có thể tự di chuyển mà không cần đến sự can thiệp từ con người.

Mẫu concept xe tự hành một người của Lexus.

Mẫu concept này nếu được thương mại hóa sẽ nhắm đến phục vụ nhu cầu di chuyển cuối trong khu vực đô thị dành cho một người. Toàn bộ hành trình được thực hiện bởi AI.

Các kích thước dài x rộng x cao của LS Micro Concept chưa được Lexus tiết lộ. Tuy nhiên, hãng xe sang thuộc tập đoàn Toyota cho biết mẫu concept có thể linh hoạt len lỏi qua mọi con phố và ngõ hẻm trong đô thị.

Khoang cabin có thiết kế đơn giản.

Khoang cabin của Lexus LS Micro Concept chỉ bố trí một ghế ngồi, có thể ngả tựa lưng về sau. Nội thất sở hữu thiết kế thanh lịch và đơn giản, dường như đi kèm một cốc uống nước được chế tác riêng.

Do là một mẫu xe tự hành hoàn toàn, Lexus LS Micro Concept không có sự xuất hiện của vô lăng hay chân ga, chân phanh.

Khi xe di chuyển, phần mái che bằng kính sẽ hạ xuống, che chắn và giúp hành khách bên trong có thêm chút riêng tư.

Phần mái che bằng kính này cũng đóng vai trò như một màn hình và bảng điều khiển, nơi hành khách có thể theo dõi thông tin hành trình, tương tác với xe thông qua các cử chỉ như phất tay lên xuống.

Khi di chuyển, phần mái che bằng kính của Lexus LS Micro Concept sẽ hạ xuống. Ảnh: Lexus.

Lexus chưa công bố thông tin nào khác liên quan đến thông số kỹ thuật hay kế hoạch thương mại hóa LS Micro Concept.

Với thiết kế tương lai cùng công nghệ tự hành toàn phần, Lexus LS Micro Concept khả năng cao sẽ được trang bị hệ truyền động điện.