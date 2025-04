Bên trong di tích hầm tránh bom tại khách sạn sang bậc nhất Hà Nội

Cũng chính tại căn hầm này, nữ ca sĩ Mỹ Joan Baez đã ghi âm một phần ca khúc Where are you my son trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, mùa đông năm 1972. Tựa ca khúc được bà đặt từ lời than khóc của một bà mẹ mất đứa con trai duy nhất trong chiến dịch đánh bom của Mỹ nhằm vào Hà Nội.