Bên trong máy bay riêng đưa ông Thaksin rời Thái Lan

Chuyến bay đêm 4/9 của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra không chỉ gây xôn xao dư luận, mà còn đưa chiếc Bombardier Global 7500 trở thành tâm điểm chú ý toàn thế giới.

Ngoại thất máy bay được mệnh danh xa xỉ bậc nhất thế giới. Ảnh: Bombardier.

Tối 4/9, mạng xã hội và các diễn đàn hàng không Thái Lan trở nên sôi động khi hàng chục nghìn người dõi theo lộ trình từ chiếc máy bay riêng của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Theo đó, ông Thaksin rời đất nước ngay trước phiên tòa xét xử ông vào ngày 9/9, làm tăng sự chú ý và tranh luận về tầm bay, tốc độ cũng như chi phí vận hành khổng lồ của phương tiện. Truyền thông nhanh chóng vào cuộc, phân tích lộ trình, lượng nhiên liệu và điểm đến.

Ứng dụng theo dõi chuyến bay Planespotters xác nhận chiếc máy bay thuộc sở hữu của ông Thaksin là Bombardier Global 7500, số đăng ký T7-GTS, hiện do ExecuJet Middle East khai thác.

Phương tiện được bàn giao vào tháng 3/2025 và nhanh chóng trở thành biểu tượng mới của quyền lực. Đây là một trong những mẫu máy bay thương gia tiên tiến và xa xỉ nhất thế giới.

Buồng lái máy bay Bombardier Global 7500. Ảnh: Bombardier.

Global 7500 ra mắt lần đầu năm 2010, thực hiện chuyến bay đầu tiên năm 2016 và chính thức đi vào khai thác từ 2018.

Chiếc máy bay tư nhân sở hữu cabin dài 16,59 m, rộng 2,44 m và cao 1,88 m, được thiết kế thành bốn khu vực riêng biệt: Club Suite (phòng club), Conference Suite (phòng họp), Entertainment Suite (phòng giải trí) và Private Suite (phòng cá nhân) với giường ngủ.

Máy bay có thể phục vụ tối đa 19 hành khách, với chỗ ngủ cho 8 người, cùng hai phòng tắm riêng và khu bếp trang bị đầy đủ lò nướng, tủ lạnh và máy pha cà phê. Cửa sổ kích thước lớn mang đến lượng ánh sáng tự nhiên nhiều hơn 80% so với thế hệ trước, tạo cảm giác thoáng đãng, dễ chịu.

Hệ thống chiếu sáng Soleil được thiết kế theo nhịp sinh học, giúp giảm tình trạng lệch múi giờ, trong khi bộ lọc không khí HEPA Pũr Air đạt chuẩn bệnh viện, lọc 100% không khí chỉ trong 90 giây.

Cabin duy trì áp suất thấp tương đương độ cao 1.470 m và độ ồn chỉ 52 decibel, mang đến trải nghiệm yên tĩnh, thoải mái suốt chuyến bay.

Nội thất bên trong máy bay Bombardier Global 7500. Ảnh: Bombardier.

Ngoài ra, Global 7500 trang bị hai động cơ GE Passport 20 với lực đẩy 18.920 pound (khoảng 8.800 kg), tốc độ tối đa gần 983 km/h và tầm bay lên tới 14.300 km. Điều này cho phép máy bay kết nối trực tiếp những tuyến đường dài như Bangkok - London hay Dubai - New York mà không cần dừng tiếp nhiên liệu.

Trong một chuyến thử nghiệm, Global 7500 lập kỷ lục với hành trình 15.098 km từ Singapore đến Tucson (Mỹ), kéo dài 16 giờ liên tục. Tính đến nay, dòng máy bay này đã phá vỡ hơn 100 kỷ lục về tốc độ và tầm bay, đồng thời trở thành mẫu phản lực thương mại đầu tiên nhận chứng nhận Tuyên bố Sản phẩm Môi trường (EPD), thể hiện cam kết về tính bền vững.

Sự xa xỉ của Global 7500 đi kèm mức chi phí vận hành không hề nhỏ. Theo Simple Flying, giá một chiếc Global 7500 mới dao động 75- 80 triệu USD . Chi phí vận hành mỗi giờ bay khoảng 9.456 USD , bao gồm nhiên liệu, bảo trì và nhân sự.

Đặc biệt, máy bay tiêu thụ trung bình 486 gallon nhiên liệu Jet A mỗi giờ, tương đương 2.400- 3.000 USD . Với chuyến bay dài khoảng 11.000 km, lượng nhiên liệu tiêu thụ có thể vượt 150.000 USD .

Với những người không muốn sở hữu, dịch vụ thuê chuyến cũng có sẵn, với mức phí 12.000- 18.000 USD /giờ, tùy thuộc vào tuyến đường và các dịch vụ đi kèm.

Trước đó, cảnh sát xác nhận ông Thaksin rời Bangkok chỉ một ngày trước cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng mới và vài ngày trước phiên tòa có thể đưa ông vào tù.

Ban đầu, truyền thông đưa tin ông Thaksin sẽ bay sang Singapore để khám bệnh, nhưng dữ liệu từ Flightradar24 cho thấy hành trình không đơn giản như vậy. Máy bay rời Bangkok, bay qua Vịnh Thái Lan và Malaysia, sau đó bất ngờ chuyển hướng sang phía tây, bay vòng hai vòng trên biển Andaman rồi tiếp tục hướng về Ấn Độ, thay vì hạ cánh ở Singapore như dự kiến.

Ngay khi máy bay rời BangKok, mạng xã hội Thái Lan bùng nổ với hàng loạt đồn đoán về điểm đến. Ngày 5/9, Thai PBS xác nhận điểm đến cuối cùng của máy bay là Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, hạ cánh vào khoảng 2:31 ngày 5/9 (giờ Thái Lan).

Nhiều người cho rằng cựu thủ tướng Thái Lan quay về Dubai, nơi ông từng sống lưu vong để tránh các cáo buộc lạm dụng quyền lực và xung đột lợi ích.